Ein Schuss, ein Kill: Was noch im MW2 häufiger galt, sieht in MW3 dank neuer TTK ganz anders aus. Zumindest wenn bei den Servern alles rund läuft!

Eigentlich sollten Feuergefechte im Multiplayer von CoD Modern Warfare 3 etwas fairer ablaufen, denn die TTK wurde im Vergleich zum Vorgänger erhöht.

Das bedeutet also, es sind im Schnitt mehr Treffer nötig, um einen Feind auf die Bretter zu schicken – was Spielern mehr Zeit gibt, unter Beschuss noch zu reagieren.

Doch genau hier sieht der CoD-Streamer und Guide-Autor TheXclusiveAce derzeit noch ein großes Problem (ab Minute 9:20):

In seinem aktuellen Video (siehe oben) beschreibt er, dass es immer wieder zu Situationen komme, in denen »man gefühlt nach einem bis zwei Kugeln stirbt«. Woran liegt’s und warum hat der CoD-Experte starke Hoffnung auf einen Fix?

Der Kern des Problems: Die gefühlte Wahrheit, dass man zu schnell in MW3 stirbt, schiebt der CoD-Profi auf Schwankungen bei der Server-Verbindungen und Desync. Dabei sind die Informationen auf Client-Seite (beim Spieler) nicht ganz synchron mit dem Server - dann kommt es z.B. zu Gummiband-Effekten.

Man hat häufig das Gefühl, der Gegner kann einen in ein bis zwei Schuss ausschalten, man selbst braucht aber fünf bis sechs Kugeln. Insbesondere wenn die TTK ja langsamer ist als in den Vorjahren, ist das eine sehr miese Spielerfahrung. Es ist nicht in jedem Match so. Aber bei schlechter Verbindung merkt man es stark.