Mittelalter-Rollenspiel kassierte 2023 Steam-Traumwertungen, enthüllt jetzt Piraten-Addon

Säbel raus, Segel gesetzt und los gehts! In Wartales bricht alsbald die Piraterie aus.

Es gehört zu den großen Steam-Hits 2023 und liegt bei den kürzlichen Bewertungen inzwischen sogar bei 96 Prozent positiv: das Open-World-Rollenspiel Wartales. Und zum Jahresende bricht der Titel nochmal in ganz neue Gefilde auf: in die Piratenregion Belerion.

Bereits am 14. Dezember 2023 soll der sich thematisch komplett mit den Halunken der See befassende DLC für knapp 20 Euro erscheinen.

Wartales, Piraten von Belerion

Das Addon wird auf den Namen Piraten von Belerion hören und ist bereits auf Steam aufrufbar. Dieses wird wenig überraschend vor allem nautisch angehauchte Inhalte ins Spiel bringen. So erkundet ihr mittels modifizierbarem Segelschiff die Inselwelt, ehe ihr am Strand eurer (Alb)träume an Land geht. Und dort treiben natürlich allerlei neue Feinde in unerkundeten Umgebungen ihr Unwesen.

Und obschon solch eine Schifffahrt entspannter sein kann als ein tagelanger Fußmarsch, müsst ihr die Winde navigieren können. Denn das Wetter soll eine entscheidende Rolle auf euren Reisen spielen.

Das finale Ziel in der neuen Region ist es, in den Rängen der Könige auf See aufzusteigen. Hierzu bestreitet ihr natürlich reichlich Kämpfe: So entert ihr zur See berufsentsprechend als echte Piraten andere Schiffe. Dazu können Kapitäne auch zu Duellen herausgefordert werden - oder ihr schlagt gewohnte Kämpfe auf den hölzernen Planken inmitten des Ozeans.

Abseits aller Kämpfe wird auch der ein oder andere Schatz zu heben sein. Insgesamt sollen etwa 25 Stunden an Inhalten hinzugefügt werden.

Der DLC erscheint in bester Gesellschaft. Abseits des Bezahl-Seefahrtscontents wird das Grundspiel auch umfangreich aktualisiert. Es werden dann hinzugefügt:

eine neue Klasse

neue Waffentypen und Gegenstände

neue Gegner für bestehende Fraktionen

Anpassungsoptionen für Hautfarbe, Haare und Gesichtsbehaarung

weitere Qualitätsverbesserungen

1:04 Die mittelalterliche Rundenstrategie Wartales verlässt die Early-Access-Phase

Tipp für alle Game-Pass-Nutzer: Wenn ihr Abonnent des Microsoft-Abos seid, dann könnt ihr euch das Basisspiel direkt per Game Pass anschauen und ausgiebig spielen. Doch selbst hier werdet ihr draufzahlen müssen, wenn ihr nach Belerion aufbrechen wollt. Denn Addons und DLCs gehören quasi nie zum Angebot des Abodienstes.

Was meint ihr zu dem Piraten-Addon? Gefällt euch, was ihr hier lest oder hättet ihr für das nächste Kapital in Wartales lieber andere Inhalte gesehen? Spielt ihr das Open-World-Rollenspiel überhaupt - vielleicht sogar im Game Pass? Oder gefällt euch von Haus aus etwas an dem Titel nicht, weshalb ihr Abstand haltet? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!