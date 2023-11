Modern Warfare 3: Wie gut gefällt euch der Multiplayer des neuesten CoD’s bisher?

Ein neuer Herbst, ein neues Call of Duty. Aber diesmal ist es doch ein bisschen anders, weil es besonders wenig anders macht. Modern Warfare 3 erntet gerade massiv Kritik, weil es sich für die Spieler nur wie ein 70 Euro teurer DLC anfühlt.

MW3 bricht nämlich mit der CoD-Regel und lässt euch zum ersten Mal in der Reihe eure Waffen und Ausrüstung aus dem Vorgänger mit ins neue Spiel bringen. Neben ein paar neuen Waffen und Maps fühlt sich das Spiel aber erschreckend gleich an, weshalb die Steam-Reviews aktuell größtenteils negativ geprägt sind.

Da wollen wir natürlich jetzt von euch wissen: Schließt ihr euch der Kritik an? Oder seid ihr mit dem Multiplayer von MW3 bisher zufrieden?

Eure ausführliche Meinung könnt ihr uns natürlich gerne in den Kommentaren verraten, da ist dann auch Platz für das ein oder andere Urteil zur neuen Kampagne. Unser Tester Phil war aufgrund der verkorksten Story fassungslos.

Dass sich der gesamte Titel mehr wie ein DLC als ein vollwertiges Spiel anfühlt, könnte übrigens einen wahren Ursprung haben: Einigen Entwicklern war offenbar lange nicht klar, dass MW3 unabhängig vom Vorgänger sein wird - die extrem kurze Entwicklungszeit kommt da noch obendrauf.

Falls ihr aber viel Spaß mit Modern Warfare 3 habt, helfen euch sicherlich folgende Artikel:

Ein immer wiederkehrender Kritikpunkt bei vielen Shootern ist das SBMM - also Skill Based Match Making. Wenn ihr wissen wollt, was das eigentlich genau bedeutet und wieso einige Spieler überhaupt nicht glücklich mit dem System sind, verraten wir euch hier.

Wenn ihr mit MW3 auch unzufrieden seid, teilt gerne auch in den Kommentaren eure aktuelle Shooter-Alternative! Titanfall 2 hat vielleicht ein paar Jahre schon auf dem Buckel, erfreut sich aber seit eines kürzlichen Updates recht großer Beliebtheit. Also schießt los, egal ob in eurem Lieblingsshooter oder in den Kommentaren!