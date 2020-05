Call of Duty sagt uns offenbar nicht die ganze Wahrheit, zumindest wenn es um Waffen-Aufsätze geht. Das geht aus einem neuen Video eines CoD-Youtubers hervor.

Worum geht es genau? Wie der CoD-Experte TheXclusiveAce in einem aktuellen Video herausgefunden hat, haben Attachments wie Schalldämpfer oder Lauf-Verlängerungen sehr viel mehr Auswirkungen auf unsere Waffen, als das Spiel uns verrät.

Was verschweigt das CoD-Waffen-Menü? The Xclusive Ace hat für seine Video-Analyse eine Auswahl an Waffen mit unterschiedlichen Aufsätzen getestet und dabei bemerkt, dass gewisse negative Effekte nicht im Gunsmith-Menü aufgezeigt werden.

Was heißt das konkret für Spieler? Wenn ihr eure Schießeisen also mit Extras wie zum Beispiel einem alternativen Lauf ausstattet, dann kann sich dadurch das Schussverhalten verschlechtern, ohne das ihr es vorab mitgeteilt bekommt.

Ganz konkret hat TheXclusiveAce dabei die folgenden Feststellungen zu geheimen Waffen-Eigenschaften getroffen:

Bei Mündungsaufsätzen mit verringerter Kugelgeschwindigkeit kommt es gleichzeitig auch zu einer verringerten Schadensreichweite. Das teilt einem das Spiel nicht mit. Umgekehrt verrät das Spiel aber, dass erhöhte Kugelgeschwindigkeit zu erhöhter Schadensreichweite führt.

Bei der MP5 beispielsweise verringert sich die Schadensreichweite mit dem Subsonic Integral Suppressor um satte 30 Prozent, aber man wird nicht darüber informiert.

Die Länge des Waffen-Laufs beeinflusst auch die Streuung der Kugeln. Das ergibt logisch betrachtet Sinn, aber das Spiel gibt es nicht ausdrücklich an.

Der Aufsatz "No Stock" (auf Deutsch "ohne Schaft") verringert ebenfalls unbemerkt eure Streuung aus der Hüfte.

Im Gunsmith behauptet CoD: Modern Warfare außerdem, dass Schalldämpfer Einfluss auf den Rückstoß haben. Laut TheXclusiveAce ist das nicht der Fall.

Der Oil-Can-Schalldämpfer soll zudem angeblich die Schadensreichweite erhöhen, tatsächlich wird sie aber verringert. Dieses Problem wurde inzwischen gefixt, allerdings wurde nur die Beschreibung im Gunsmith angepasst, der Schalldämpfer selbst nicht.

Soviel zu den eindeutigen Fehlinformationen, die der Youtuber bei den Waffen-Attachments von Modern Warfare entdeckt hat. Seht euch das komplette 10minütige Video mit noch sehr viel mehr Details gerne einmal selbst an:

Experte rät: "Glaubt nicht den Waffen-Statistiken"

Die Lehre aus den Erkenntnissen von TheXclusiveAce lautet also: Vertraut nicht einfach blind den Statistiken zu euren Waffen, denn das Spiel teilt uns im Gunsmith nicht hundert Prozent aller Auswirkungen der Waffenaufsätze mit.

Laut dem Youtuber könnte es sogar noch sehr viel mehr unbekannte Boni oder eben auch Nachteile geben, die Waffenaufsätze mit sich bringen, ohne das wir es erfahren. Bestenfalls testet ihr all eure Lieblingswaffen einfach selbst.

Fraglich bleibt dabei aber, ob die Entwickler von Call of Duty uns mit den Waffen-Infos absichtlich hinters Licht führen. Oder ob sie einfach nicht jede Einzelheit im Spiel aufführen, weil die Statistiken sonst völlig überfüllt wären.

Habt ihr selbst auch schon solche geheimen Waffen-Eigenschaften entdeckt? Schreibt uns eure Meinung zum CoD-Gunsmith gerne in den Kommentaren!