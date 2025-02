Monster Hunter Wilds: Wie hat euch die Beta gefallen?

Wie viele Monster habt ihr in der Beta erlegt?

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 - lange ist es also nicht mehr hin. Zuvor gab es aber noch zwei Beta-Wochenenden, die jeweils vom 7. Februar bis 10. Februar und vom 14. Februar bis 18. Februar liefen.

Die zweite Beta-Phase lief sogar einen Tag länger, weil in der ersten Phase eine lange Downtime des PSN-Networks für Frust sorgte. Jetzt hatten alle Interessierten aber genug Zeit, sich schon mal einen ersten Eindruck von Monster Hunter Wilds zu verschaffen.

Daher jetzt unsere Frage: Wie hat's euch gefallen? Dazu haben wir euch natürlich wieder eine kleine Umfrage aufgesetzt:

Findige Füchse und Monsterjäger haben genau diese Umfrage vielleicht auch schon auf unserer Startseite erspäht. Nun, nachdem die Beta-Phase aber beendet ist, wollen wir von euch nochmal etwas tieferes Feedback. Schreibt uns dazu also auch gerne in die Kommentare, warum ihr die Beta gut oder schlecht fandet und was sich bis zum Release noch ändern muss.

Falls euch interessiert, wie wir uns geschlagen haben, findet ihr hier ein wenig Gameplay von Monster-Hunter-Pro Dennis aus der Beta:

14:08 Keine Gnade: Wir jagen in Monster Hunter Wilds den dicken Doshaguma.

Wer übrigens erfolgreich an der Beta teilgenommen hat, bekommt als Belohnung für das Hauptspiel einen niedlichen Palico-Anhänger und einige nützliche Ressourcen, die euch gerade zum Start ordentlich unter die Arme greifen.

Welche Fragen interessieren euch zum Release?

Wo wir schon bei der Frage sind, was sich bis zu Release noch bei Monster Hunter Wilds ändern muss: Welche dringendsten Fragen habt ihr rund um den neuen Ableger?

Habt ihr schon konkrete Fragen zum Spiel oder zur Technik? Wollt ihr unsere Hilfe bei der Wahl der richtigen Waffe oder was interessiert euch am meisten? Jetzt habt ihr die Gelegenheit, uns all eure Wünsche noch mitzuteilen, damit wir sie in unserer Berichterstattung zum Release berücksichtigen können.

Ihr seht schon: Wir haben viele Fragen an euch rund um Monster Hunter Wilds und freuen uns auf euren Input. Jetzt aber erstmal oben bei der Umfrage mitmachen und dann ab in die Kommentare!