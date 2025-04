Monster Hunter Wilds: Blütentanz Festival bringt neue Rüstungen und alte Belohnungen zurück, aber nur für kurze Zeit

Das neue Event lohnt sich vor allem dann für euch, wenn ihr frühere Events verpasst habt.

Die Temperaturen klettern wieder in die Höhe, die Natur explodiert in einer gewaltigen Farbenpracht und Allergiker decken sich mit tonnenweise Taschentüchern ein. Kurzum: Der Frühling ist da! Passend dazu gibt es das schon im Vorfeld angekündigte Event in Monster Hunter Wilds.

Das Festival mit dem klangvollen Namen Fest der Eintracht: Blütentanz läuft vom 23. April bis 7. Mai 2025 und bringt neben einer ganzen Reihe neuer kosmetischer Items auch bereits abgelaufene Eventquests zurück. Wir haben euch alle Inhalte des Festivals aufgelistet.

0:56 Monster Hunter Wilds: Schaut euch den neuen Event-Trailer zum Fest der Eintracht: Blütentanz an

Diese exklusiven Items könnt ihr während des Events ergattern

Die gute Nachricht ist: Einen Großteil der Event-Items bekommt ihr schon durch simples Einloggen ins Spiel. Holt dann euren Anmeldebonus ab und schon gehören euch folgende Inhalte:

Reitier-Rüstung

Gesten

Hintergrundmusik

Feldlagerdeko

Hintergrund, Poste, Titel und Namensplakette fürs Jägerprofil

Um den Felynen-Sakura-Teddy-Anhänger zu bekommen, müsst ihr zum Logistiker gehen und dort auf Inhalte annehmen klicken. Das ist dieselbe Person, bei der ihr euch auch eure wöchentlichen Belohnungen abholt.

Zwei neue Rüstungssets

Das Highlight des Events sind natürlich die neuen kosmetischen Rüstungen, die passend zur Jahreszeit besonders blumig und farbenfroh ausfallen. Insgesamt gibt es zwei neue Rüstungssets mit jeweils zwei optischen Auswahlmöglichkeiten.

So bekommt ihr die Rüstungen: Wer schon die vorherigen Eventquests für kosmetische Gegenstände gespielt hat, kennt den Drill. Ihr müsst wieder Tickets farmen, die ihr dann bei Gemma an der Schmiede für die Rüstungen eintauschen könnt.

Die Tickets bekommt ihr durch das Abschließen der Eventquest namens Töchter der Carabosse (ab Jägerrang 16) und durch das Erledigen von täglichen Aufgaben. Die Quest beschert euch Blüten-Tickets (für das Blüten-Set) und bei den täglichen Aufgaben bekommt ihr Blütentanz-Tickets(für das Sakurawelle-Set).

Spielt ihr außerdem die Eventquest Das wirkt bei mir nicht (ab Jägerrang 31), bekommt ihr noch das Item Blütentanz-Katalog, wodurch ihr noch zwei Brillen und eine Augenbinde freischaltet.

Eventquest damals verpasst? Jetzt nachholen!

Wie bereits oben angerissen habt ihr zudem während des Blütenfestes die Möglichkeit, alte Eventquests nochmal zu spielen. So könnt ihr euch etwa den Faultier-Hut (Tarnäffchen-Set) erneut sichern oder euren Käsevorrat aufstocken.

Was sagt ihr zu den Eventrüstungen und zu der Idee, alte Quests nochmal spielbar zu machen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!