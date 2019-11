Am 9. Januar 2020 erscheint Monster Hunter World: Iceborne für den PC. Um euch auf den Release vorzubereiten, kommen von November bis Januar nochmal alle saisonalen Events zurück. Eure Chance also, fehlende kosmetische Items oder Ausrüstung zu erspielen.

[PC/Steam] On the lead up to #Iceborne PC launch, we're bringing back all previous Astera Fests for one more round!



? Nov 29 - Spring Blossom ?

?? Dec 6 - Summer Twilight ??

? Dec 13 - Autumn Harvest ?

? Dec 20 - Winter Star ?

? Dec 27 ~ Jan 2 - Appreciation Fest ? pic.twitter.com/qsrGPkmZLT