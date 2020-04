Mount & Blade 2: Bannerlord führt derzeit die Liste der Steam-Topseller an. Bei den meistgespielten Titeln landet es momentan auf Platz 4, mit knapp 180.000 gleichzeitig eingeloggten Spielern. Der Early Access der Mittelalter-Sandbox ist ein riesiger Erfolg und begeistert viele Fans. Allerdings gibt es auch Kritikpunkte: Einen davon geht Entwickler TaleWorlds nun an, denn bald kehrt das schwer vermisste Autoblocking zurück.

Automatisches Blocken gab es bereits im Vorgänger. Das Spiel wählte die richtige Richtung beim Parieren aus, in Mount & Blade 2 müsst ihr hingegen mit den Pfeiltasten selbst auswählen, wohin euer Konter ausgerichtet sein soll. Das macht das ohnehin schon fordernde Kampfsystem ziemlich frustrierend, besonders in Massenschlachten. Wir bemängelten das Blocken bereits in unserem Early-Access-Test für Plus-Abonnenten:

36 12 Mehr zum Thema Mount & Blade 2 im Early-Access-Test: Nicht fertig, aber schon ein Erlebnis

Eine offizielle Ankündigung zum Autoblocking kommt bald, das hat zumindest ein Kundendienst-Mitarbeiter im offiziellen TaleWorlds-Forum versprochen. Das Support-Team antwortete in einer Diskussion zum fehlenden Feature folgendes:

"»Hi, wir haben das Feature deaktiviert, aber viele fragen danach. Also planen wir, es zurückzubringen. Wir werden es in unseren Foren ankündigen. Freundliche Grüße, TaleWorlds Support Team.«"

Wird Mount & Blade 2 dadurch zu leicht?

Nicht alle Spieler sind glücklich über die Ankündigung, wie aus den zahlreichen Foren-Kommentaren hervorgeht. Einige befürchten, dass das gewollt komplexe Kampfsystem darunter leiden und dass die Immersion verloren gehhen könnte. Wieder andere freuen sich, weil sie das Kampfsystem zwar besser finden als im Vorgänger, aber mit dem Blocken auch nach vielen Spielstunden nicht warm werden.

Beide Seiten haben zahlreiche Anhänger, die ihre Meinung vehement vertreten. Der beste Kompromiss wäre wohl, wenn TaleWorlds das Autoblocking als deaktivierbare Option bringt.

Schon jetzt gibt es übrigens einige spannende Mods für das Sandbox-Rollenspiel - und das, obwohl ein offizielles Modding-Tool noch gar nicht existiert. Ob ihr euer HUD übersichtlicher gestalten oder eure Helme ausblenden wollt, in unserer Mod-Sammlung zu Mount & Blade 2 findet ihr garantiert das Richtige.