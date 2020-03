In Mount & Blade 2 kann man gerade auch als Baby spielen

In Mount & Blade 2 könnt ihr den Ruf eures ganzen Klans verbessern. Ihr könnt in epischen Schlachten Kämpfen, eine Familie gründen und ein Baby zeugen. Oder ihr beginnt das Spiel einfach selbst als Baby.

Es gibt einen sehr simplen Trick, mit dem ihr eure Erfahrung mit Mount & Blade 2 vielleicht nicht realistischer macht, dafür aber zum Schreien komisch. Bei der Charaktererstellung könnt ihr euch nämlich kurzerhand in ein Kleinkind verwandeln und so das Spiel starten.

Wie funktioniert der Baby-Trick

Wenn ihr als Baby spielen wollt, müsst ihr nicht viel mehr tun als die »R«-Taste bei der Charaktererstellung hämmern. Eure Figur wird daraufhin sofort geschrumpft und verliert alle seine Haare.

In den nächsten Stufen sieht man zwar, wie das Baby nach und nach größer wird, sobald ihr aber am Ende der Erstellung angekommen seid, ist der glatzköpfige Zwerg wieder zurück. Wenn ihr das Spiel dann startet, seid ihr auch in der Spielwelt ein Baby.

Was kann das Baby?

Das Baby ist im Grunde nur ein anderes Charaktermodell für euren Helden. Das heißt, es kann alles machen, was ihr sonst auch so erledigt. Sogar die Größe der verschiedenen Rüstungen wird an eure winzige Gestalt angepasst. Ihr wollt ein Kleinkind in Plattenrüstung? Kein Problem!

Offenbar handelt es sich hierbei eigentlich um einen Bug. Oder die Entwickler haben einfach einen guten Sinn für Humor. Sollte es ein Fehler sein, könnte dieser womöglich bald gefixt werden. Wenn ihr also selbst versuchen wollt, ein Baby zum König von Calradia zu machen, dann müsst ihr euch am besten ein wenig beeilen.

Dafür müsstet ihr natürlich aber erst einmal Mount & Blade 2 kaufen. Solltet ihr noch überlegen, ob sich das lohnt, dann hilft euch vielleicht unsere Early-Access-Übersicht weiter. Oder ihr studiert ausführlich unsere große Plus-Preview zu Mount & Blade 2.