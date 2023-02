Mit Mount & Blade 2 wandert eins der der besten Mittelalterspiele in den Game Pass

Werte Lords und Ladys, aufgemerkt! Herold GameStar verkündet eine frohe Botschaft für alle, die sich zu Rosskampf und Schwertkunst hingezogen fühlen: Der famose Titel Mount & Blade 2: Bannerlord wird in Bälde im Game Pass verfügbar sein.

Im Februar 2023 bekommt das Abo-Angebot von Microsoft natürlich wieder Zuwachs und einer davon ist eins der besten aktuellen Mittelalterspiele überhaupt. Wir erklären alles, was ihr dazu wissen müsst. Eine Komplettübersicht aller Neuzugänge findet ihr hier:

5 4 Mehr zum Thema Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im Februar 2023

Mount & Blade 2 ohne Aufpreis spielen

Wann kommt das Spiel in den Game Pass? Ab dem 14. Februar 2023 steht Mount & Blade 2 in der virtuellen Bibliothek. Ihr habt also nur noch ziemlich kurz Zeit, um eure Valentinstagspläne über den Haufen zu werfen.

Welche Version steckt drin? Im Game Pass ist das komplette Spiel für euch unbegrenzt verfügbar und zwar für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Cloud-Gaming.

Wie viel Geld spart mir das? Normalerweise kostet Mount & Blade 2 50 Euro. Das Monats-Abo des Game Pass verlangt im ersten Monat 1 Euro, danach sind es 10 Euro monatlich. Ihr könnt außerdem alle Spiele der Game-Pass-Bibliothek vergünstigt kaufen und dann auch behalten, wenn euer Abo ausläuft oder Microsoft den Titel aus dem Abo entfernt.

Mount & Blade 2: Bannerlord - Screenshots zu Schlachten und Kampagnenkarte ansehen

Was macht Mount & Blade 2 überhaupt so gut?

Es gibt zur Zeit einfach keine vergleichbare Mittelalter-Sandbox, die so viel Spaß macht und so eine dichte Atmosphäre aufbaut wie Mount & Blade 2. Ihr habt riesige Freiheiten, wie ihr euer eigenes Reich aufbaut und was ihr darin erlebt. Allerdings setzt euch das Spiel dafür auch keine stringente Hauptstory vor, ihr müsst also ordentlich Eigenantrieb mitbringen!

Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was alles in Mount & Blade 2 steckt, schaut euch am besten mal dieses Video an:

2:30 Aaaangriff: Seht bei einer Burgerstürmung in Mount & Blade 2 zu

Kein Bock auf Magie? Besonders für Historien-Puristen ist Mount & Blade 2 interessant, denn es kommt ganz ohne Fantasy-Elemente aus. Natürlich bringen Fan-Mods jede Menge neuer Features ins Spiel, da könnt ihr euch ja selbst aussuchen, was euch gefällt und was nicht.

Wenn ihr genau wissen wollt, was euch im Mittelalter-Rollenspiel erwartet, lest euch unseren ausführlichen Test durch. Darin erklärt euch Peter genau, wer unheimlich viel Spaß mit Mount & Blade 2 haben wird und wer lieber die Finger davon lässt:

47 36 Mount & Blade 2 im Test Hat sich das Warten auf das Mittelalter-Rollenspiel gelohnt?

Habt ihr Mount & Blade 2: Bannerlord schon längst gespielt, es euch im letzten Steam Sale geschnappt oder startet ihr jetzt im Game Pass zum ersten Mal den Mittelalter-Trip? Nagelt eure Meinung nicht an Kirchentüren, sondern lasst sie uns gern in den Kommentaren hören!