Es gibt mal wieder Neuigkeiten an der Microsoft Flight Simulator-Front. Entwickler Asobo hat in seinem neuesten Development Update einen Einblick in die größten Fanwünsche gewährt - und gleichzeitig direkt verraten, welche gefragten Features sich bereits in Arbeit befinden.

Helikopter und andere neue Features bestätigt

Um die Spielerwünsche zu identifizieren, nutzt Asobo das hauseigene Forum: Hier können Spieler neue Features vorschlagen und diese bei Zustimmung hochwählen. In einem Livestream haben die Entwickler nun die Anliegen mit den meisten Upvotes vorgestellt und direkt bekanntgegeben, wann diese ihren Weg ins Spiel finden sollen.

Helikopter erscheinen 2022: Das mit Abstand meistgewünschte Feature ist die Einführung von Helikoptern - schließlich heißt das Spiel ja auch Flight und nicht Plane Simulator. In den Hubschraubern dürfte es dann auch deutlich leichter fallen, bekannte Wahrzeichen oder das eigene Haus aus der Luft zu begutachten. Aktuell müssen Spieler noch auf den Drohnenmodus zurückgreifen, wenn sie entspannt einen genaueren Blick auf die Landschaft werfen wollen.

Multi-Screen-Support: Wer aktuell den Flight Simulator spielt, kann dabei nicht mehr als einen Monitor nutzen. Wer keinen Ultrawide-Monitor oder ein VR-Headset besitzt, kann also nicht ohne weiteres gleichzeitig geradeaus und aus dem Fenster seines Cockpits schauen - deshalb fordern viele Spieler eine Unterstützung von mehreren Bildschirmen. Asobo arbeitet aktuell daran, das Feature soll noch 2021 erscheinen.

Replays: Wer eine besonders schwierige Landung gemeistert hat, will sich diese am liebsten immer wieder anschauen. Damit das möglich ist, sollen noch 2021 Sofortwiederholungen ins Spiel kommen, mit denen ihr eure besten Kunststücke und schlimmsten Abstürze immer wieder ansehen könnt.

Weitere Features: Neben den drei meistgewünschten Neuerungen haben die Entwickler den baldigen Release vieler weitere Features bestätigt - darunter DirectX12-Unterstützung, Segelflugzeuge und mehr. Die vollständige Liste findet ihr hier:

Bevor diese ganzen Änderungen ihren Weg ins Spiel finden, erwartet die Fans Ende Juli erstmal das große Update 5, welches die fps-Zahlen vieler Spieler verdoppeln könnte.