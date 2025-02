Zweimal gab's riesigen Hype, jetzt kommt doch das endgültige Aus: MultiVersus wird eingestellt

MultiVersus beherbergt einige der größten Warner-Bros.-Ikonen. Doch an der Abschaltung ändert selbst Wonder Woman nichts.

Für das sukzessive Abschalten eines Spiels gibt's mittlerweile einen netten Begriff, der immer häufiger auftaucht: Sunsetting – also der Sonnenuntergang eines Spiels. Ein paar geplante Inhalte erscheinen noch, die Server bleiben ein Weilchen bestehen, dann folgt irgendwann die Abschaltung. Game Over.

Publisher Warner Bros. Games hat aktuell allerdings ganz schön viel Sunsetting zu betreiben. Erst kürzlich haben wir berichtet, dass das gescheiterte Suicide Squad: Kill the Justice League ausläuft, Gerüchten zufolge befindet sich auch Mortal Kombat 1 allmählich auf der Ausfahrt gen Sonnenuntergang. Und nun: MultiVersus, ein Fighting Game, das eigentlich fantastisch begonnen hat – und das sogar zweimal.

MultiVersus startet am 5. Februar 2025 seine fünfte und letzte Season – als neue Fighter stoßen Aquaman und Lola Bunny dazu. Die Season läuft bis zum 30. Mai 2025, dann werden die Server abgeschaltet.

Aufstieg und Fall von MultiVersus

MultiVersus verkaufte einen simplen, aber wundervollen Traum: Alle großen Marken von Warner Bros. mal kräftig gegeneinander austeilen zu lassen. So kloppt sich Batman mit Agent Smith aus der Matrix, Tom & Jerry verhauen Arya Stark aus Game of Thrones und Bugs Bunny zieht Shaggy und Velma die Ohren lang. Also quasi wie Nintendos Smash Bros., nur mit anderer Marke:

2:41 Im neuen Trailer zu MultiVersus kloppen sich Batman, Arya Stark und Bugs Bunny

Zum Launch 2022 ging das Konzept ab wie Schmidts Katze. 153.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler nur auf Steam – absolute Traumwerte für ein Fighting Game. Doch nach wenigen Wochen krachten die Spielerzahlen härter ein als eine missglückte Falle auf Wile E. Coyote. Plötzlich kam MultiVersus selbst im Tageshoch auf kaum 3.000 aktive Leute.

Der eigentliche Aufreger folgte dann im März 2023. Das Spiel wurde nachträglich als Open Beta deklariert und einfach abgeschaltet, obwohl die Leute seit Monaten Echtgeld für Ingame-Krams ausgeben konnten. 2024 folgte dann der Relaunch, ebenfalls wieder mit überbordendem Erfolg von über 100.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern. Doch auch hier konnte MultiVersus nicht lange halten – die Live-Zahlen krachten in den Keller, aktuell zocken das Spiel auf Steam gerade mal 200 Leute gleichzeitig.

Verbleibende Fans sind sauer

Besonders auf X herrscht dicke Luft über die Abschaltung von MultiVersus im Mai. Viele Leute werfen den Entwicklern vor, nicht auf die Fans gehört und bizarre Balancing- und Update-Entscheidungen getroffen zu haben. MultiVersus habe sich zu sehr von seinen Stärken wegbewegt, neue Charaktere seien enttäuschend, der Grind zu intensiv und, und, und.

MultiVersus' Game Director Tony Huynh hat sich auf X in einem langen Posting zur Schließung geäußert und dabei auch die Kritik der Fans adressiert:

Auszugsweise heißt es wörtlich:

Hallo zusammen, ich wollte ein paar Worte zu den kürzlich bekannt gegebenen Neuigkeiten über MultiVersus sagen. Ich bin zwar traurig über das Ergebnis, aber ich werde für immer dankbar sein für die Chance, die uns Warner Bros. Games gegeben hat, und für jeden einzelnen Entwickler in den Teams von Player First Games und WB Games. Auch allen Markeninhabern danke ich dafür, dass sie uns ihre Babys anvertraut haben. Wir hoffen, dass wir die Charaktere authentisch dargestellt haben und dass sie sich für ihre Fans authentisch anfühlen. Ich könnte nicht stolzer auf die Arbeit sein, die das PFG-Team geleistet hat. Ihre endlose Kreativität und Leidenschaft haben mich immer wieder inspiriert und erstaunt. Und natürlich möchte ich jedem Spieler danken, der MultiVersus jemals gespielt oder unterstützt hat.

An anderer Stelle mahnt er aber auch den fiesen Umgangston in den Kommentaren an:

Ich weiß, dass dies für alle schmerzhaft ist, und ich weiß, dass jedes Mitglied von PFG es auch spürt, aber ich muss das ansprechen, ihr habt ein Recht auf das, was ihr sagt und denkt, aber wenn es Drohungen mit Schaden gibt, ist die Grenze überschritten. Ich hoffe, dass ihr einen Schritt zurücktreten könnt und erkennt, dass dies eine sehr traurige Zeit für das Team ist. Ich trauere sehr um das Spiel. Niemand hat dieses Ergebnis gewollt, und es lag nicht an mangelnder Fürsorge oder mangelndem Einsatz.

So oder so: An der Abschaltung von MultiVersus im Mai 2025 wird jetzt nichts mehr etwas ändern. Was sagt ihr zum Aus des Spiels? Hättet ihr euch eine längere Lebenszeit gewünscht? Oder steckt ihr eh Hals über Kopf in Marvel Rivals und schert euch nicht um Batman und Co.? Lasst es uns und Batman wissen.