Lange galt es als tot, jetzt kehrt MultiVersus auf Steam zurück und erreicht sensationelle Spielerzahlen

Die Superhelden aus dem DC-Universum sind zurück im Spiel MultiVersus.

Batman tritt gegen Superman an? Bugs Bunny gegen Tom und Jerry? In MultiVersus, dem Prügelspiel mit DC-Helden sind solche Paarungen möglich. Eigentlich erschien der Titel im Juli 2022. Seinerzeit wurde der Free2Play-Titel ein Hit, verzeichnete über 20 Millionen Downloads.

Doch im März 2023 wurden die Server abgeschaltet, mit der Begründung, es habe sich bis dato nur um eine Open Beta gehandelt. Spieler blieben damals auf ihren Echtgeldkäufen sitzen, der Ärger war groß.

Spielerzahlen schnellen wieder in die Höhe

Doch vor ein paar Monaten dann die Wende. Der Free2Play-Prügler ist seit ein paar Tagen wieder zurück auf Steam. Vielmehr noch: Die Spielerzahlen schnellten noch vor dem offiziellen Comeback am 28. Mai in die Höhe. Mehr als 114.000 Menschen spielten MultiVerse in der Spitze gleichzeitig bei Steam.

Die Zahlen der Steam-Charts zeigen die Entwicklung des Spiels in den vergangenen Tagen.

Und diese Zahl ist nicht weit von dem Spitzenwert des Spiels kurz nach Release entfernt. Damals, im Juli 2022, wurde die Marke von mehr als 153.000 Spielern gleichzeitig geknackt. Auch die Rezensionen auf Steam können sich sehen lassen: 83 Prozent der mehr als 100.000 Rezensionen fallen positiv aus.

Zum Start am 28. Mai erhielt das Spiel einen neuen PvE-Modus, den ihr euch hier im Video anschauen könnt:

3:56 Multiversus: Warner Bros. buntes Helden-Prügelspiel zeigt im Trailer seinen PvE-Modus

Die jüngsten Rezensionen fallen weniger positiv aus

Einzig bei den seit dem Comeback verfassten Rezensionen schneidet das Spiel nicht so gut ab. Hier liegt der Wert bei 60 Prozent. Steamuser bemängeln etwa technische Probleme oder fehlende Balance.

Auf X (vormals Twitter) kündigten die Entwickler bereits an, sich um einen Bug, der dafür sorgt, dass Spieler in einem Rematch hängen bleiben, oder um Probleme im Xbox Store zu kümmern.

Welchen Reiz das Spiel ausmacht, lest ihr in der Kolumne von unserem freien Autoren Dennis Zirkler. Die haben wir euch in die Linkbox oben gepackt.

Vor dem Hintergrund der bisher wechselhaften Geschichte des Spiels, bleibt abzuwarten, wie sich MultiVersus weiter entwickelt.