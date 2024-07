Mysteriöse Funde in Fallout New Vegas: Was steckt hinter dem verschlossenen Tor?

Das Monument am Mojave Outpost symbolisiert den Zusammenschluss von NCR- und Desert Rangern.

Im südwestlichsten Winkel der postapokalyptischen Wüstenlandschaft von Fallout: New Vegas thront der Mojave Outpost, der mit seinem imposanten Monument schon von Weitem einen imposanten Anblick bietet.

Am Ende dieses verlassenen Außenpostens befindet sich ein unscheinbares Tor, das die Grenze der sichtbaren Spielwelt markiert. Ein mutiger YouTuber hat sich hinter diese Barriere gewagt und dabei Schreckliches entdeckt.

Außerhalb der Spielwelt lauert Böses

Vergangenes Jahr hat der Fallout-Fan drb0sch damit begonnen, seine alten Gameplay-Videos aus Fallout: New Vegas zu teilen. Der erste Upload auf diesem Kanal dokumentierte, wie es ihm gelingt, die unsichtbare Barriere des Mojave Outpost zu überwinden.

Was zunächst wie ein simpler Glitch aussieht, entpuppt sich in den weiteren Folgen aber als Reise in ein Niemandsland, das nie für die Augen der Spieler bestimmt war.

Eines der faszinierendsten und zugleich beunruhigendsten Videos auf drb0schs Kanal zeigt, wie der Spieler ein Lagerfeuer, das erst kürzlich benutzt wurde, findet. Drumherum liegen verstreut die Überreste eines improvisierten Lagers: leere Flachen, eine alte Matratze und ein alte Brotdose.

Eine genauere Untersuchung der Dose schaltet eine kryptische Quest frei, die in das Tagebuch des Spielers übertragen wird: MJOHNSONVER???YEDGSHCH.

Die Bedeutung dieser Nachricht ist unklar und wirft sofort Fragen auf: Wer ist M Johnson? Was ist seine Verbindung zu diesem verlassenen Ort? Was verbirgt sich hinter diesem rätselhaften Code?

Durch die altbackene Grafik des Spiels wird die Atmosphäre in den Videos noch unheimlicher.

Fest entschlossen, Antworten zu finden, versucht Dr. Bosch, per Schnellreise zur Quest-Markierung zu gelangen, doch zu seinem Entsetzen funktioniert diese nicht mehr.

Er ist im Bereich außerhalb der normalen Spielwelt gefangen.

Plötzlich, wie aus dem Nichts, beginnt sein Pip-Boy, einen neuen Radiosender zu empfangen. Der Sender, bezeichnet als UVB-68, sendet eine beunruhigende Abfolge von pulsierenden Geräuschen und fragmentierten Stimmen, die in einer unbekannten Sprache sprechen.

Diese Frequenz erinnert stark an den realen Kurzwellensender UVB-76, bekannt als The Buzzer , der seit Jahrzehnten mysteriöse Signale sendet und Verschwörungstheoretiker weltweit in seinen Bann zieht.

Mit jeder neuen Entdeckung steigt die Spannung. Der Spieler wird verfolgt, er stößt auf menschliche Überreste, mysteriöse Symbole und Orte, die den Naturgesetzen trotzen. Sind all diese Dinge Überbleibsel geplanter, aber verworfener Inhalte? Was steckt dahinter?

Das steckt hinter den Videos

Die unheimlichen Videos von Dr. Bosch haben eine kleine Fangemeinde und sorgen für hitzige Diskussionen in den Kommentarspalten. Doch die Wahrheit hinter den mysteriösen Entdeckungen ist gar nicht so düster, wie es auf den ersten Blick scheint.

Die Videos sind das Ergebnis eines raffinierten ARG (Alternate Reality Game), das die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen lässt. Die gruseligen Funde und die unheimliche Atmosphäre sind bewusst inszeniert, um euch in eine immersive und spannende Erfahrung zu ziehen.

Die vollständige Bedeutung der Serie ist noch nicht geklärt, in den Videos finden sich zahlreiche Anspielungen auf literarische Werke, historische Ereignisse und religiöse Schriften. Sicher ist nur, dass die Videos in einer alternativen Zeitlinie spielen, in der Publisher Interplay die Rechte an Fallout nie an Bethesda verkauft hat. Aber schaut euch am besten selbst das Intro des alternativen Fallout: New Vegas an.