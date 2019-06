Update: Wir haben diese Meldung um die Antwort von Piranha Bytes ergänzt. Das Zitat findet ihr am Ende des Artikels.

Die Geschichte ist schon alt. Streng genommen sogar schon Jahre alt. Bereits 2011 finden sich erste Sichtungen des sogenannten Greentooth-Smileys in diversen Spielen, darunter beispielsweise Battlefield 3. Doch wir haben (ähnlich wie unsere Kollegen von Polygon) bislang noch nie darüber berichtet.

Zeit, das zu ändern, denn zum einen bleibt der Greentooth auch in aktuellen Spielen wie Spider-Man oder Overwatch ein Thema. Und zum anderen steckt hinter dem grünen Symbol ein schönes Augenzwinkern aus der Game-Artist-Community.

Was ist Greentooth? Der Greentooth-Smiley ist ein Grinsegesicht mit gezackten Zähnen, das mal schwarz auf grünem Grund, mal grün auf schwarzem Grund dargestellt wird. Im Fall von Wolfenstein: The New Order sogar weiß auf schwarz. Der Smiley taucht immer wieder gut versteckt in großen wie kleinen Gaming-Projekten auf: Die Sims 3, Risen 3, Hitman: Absolution, Overwatch, Spider-Man, XCOM 2, Deus Ex: Mankind Divided, Aliens: Colonial Marines - um nur einige zu nennen. Hier ein paar Bilder aus einer Online-Übersicht:

Was steckt dahinter? Das Greentooth-Symbol gehört einer Online-Community namens Polycount, einem Community-Forum, in dem sich 3D-Artists miteinander austauschen. Mitglieder dieser Community, die als Game-Artists in der Branche arbeiten, bauen das kleine grüne Lachgesicht als Easter Egg in ihre Projekten ein.

Wir haben bei Piranha Bytes angefragt, um ein paar Details über das Easter Egg in Risen 3 zu erfahren. Art Director Alexander Ockelmann bestätigt die Polycount-Herkunft des Smileys: