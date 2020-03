Über einen mittlerweile nicht mehr zugänglichen Eintrag im europäischen Playstation Network ist angeblich der Name des Star-Wars-Spiels von EA Motive geleakt. Der Titel soll »Project Maverick« heißen und laut Kotaku tatsächlich dem »kleineren und etwas ungewöhnlichen Projekt« beim Studio entsprechen, das bislang noch nicht offiziell vorgestellt wurde.

Jason Schreier, der für sein Insider-Wissen in der Branche bekannt ist, bestätigt die Information unter dem Tweet zum geleakten Bild:

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1