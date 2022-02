Allmählich trudeln die ersten großes Releases des noch frischen Jahres 2022 ein. Letzte Woche erschien Dying Light 2 mit sensationellen Spielerzahlen, diese Woche steht der zweite Gigant in den Startlöchern. Aber auch jenseits des großen Rampenlichts finden sich einige sehr spannende Neuerscheinungen - gerade für Rollenspiel- und Mittelalterfans. Neugierig? Gut, dann springen wir direkt in die Materie.

Highlight der Woche: Lost Ark

Genre: MMO-Rollenspiel | Entwickler: Smilegate RPG | Release: 11. Februar 2022 | Plattformen: PC

Endlich erscheint Lost Ark auch hierzulande in vollem Umfang. Das MMO-Rollenspiel, das rein optisch wie ein sehr hübscher Diablo-Verschnitt anmutet, ist einer der meisterwarteten Favoriten der GameStar-Community. Doch wird Lost Ark auch wirklich gut? Über dem Spiel schweben noch viele, viele Fragezeichen, die Erwartungen sind immens und Amazon Studios hat sich in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.

Schließlich erinnern wir uns alle an die vielen Probleme, die New World zum Release 2021 plagten. Doch bleiben wir mal bis zum GameStar-Test optimistisch: Dass sich so viele Leute für Lost Ark interessieren, zeigt ja nur, wie viel Potenzial das Rollenspiel hat. Am 11. Februar, also Freitag, ist es dann endlich soweit. Falls ihr bis dahin einen Rundum-Überblick über alles erhalten wollt, was das Spiel ausmacht, dann hört mal hier:

83 9 Lost Ark Beta-Fazit: Das »Diablo-MMO« hat uns überrascht

Weitere spannende Releases

Lost Ark ist nur ein vielversprechender Kandidat unter mehreren. Crusader Kings 3 bekommt beispielsweise endlich seinen lang erwarteten DLC Royal Court. Gehen wir die Tage mal durch.

Montag, 7. Februar 2022

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood: Interessanter Mix aus Stealth Action und martialischen Werwolf-Kämpfen in der Welt von Vampire: The Masquerade. Stammt von dem Team hinter Styx: Shards of Darkness - und passenderweise gibt es das gerade kostenlos für alle Mitglieder von GameStar Plus:

36 18 Styx Shards of Darkness gratis bei GameStar Plus

Dienstag, 8. Februar 2022

Crusader Kings 3: Royal Court: Die große Erweiterung von Crusader Kings 3 spendiert dem Strategierollenspiel eine imposante Thronraum-Mechanik und diverse andere Überarbeitungen.

Model Builder: Interessiert ihr euch für Modellbau, aber habt Angst, die kleinen Mini-Flugzeuge aus Versehen kaputtzumachen oder falsch zu bemalen? Model Builder bietet Strg+Z.

Power to the People: Ihr mögt an Städtebausimulationen vor allem den Part mit der Stromversorgung? Power to the People macht daraus ein eigenes Spiel.

OlliOlli World: Der langjährige Skateboard-Geheimtipp geht in die nächste Runde.

Mittwoch, 9. Februar 2022

Diplomacy is Not an Option: Hach, wir vermissen das gute, alte Stronghold. Und Diplomacy is Not an Option könnte in eine sehr ähnliche Kerbe hauen. Glaubt ihr nicht? Dann schaut mal hier:

31 17 Diplomacy is Not an Option Ein Mittelalterstrategie-Geheimtipp

Donnerstag, 10. Februar 2022

Isles of Yore: Als kleiner Dinosaurier kämpft ihr in diesem wirklich schönen Survivalspiel um euer Leben.

Blood West: Ein Retro-Wild-West-Shooter mit Fokus auf Stealth. Sieht interessant aus.

Freitag, 11. Februar 2022

Lost Ark: Das MMO-Rollenspiel könnte einer der größten Releases des Jahres werden.

Nebulous: Fleet Command: In dieser Science-Fiction-Simulation befehligt ihr eine Weltraumflotte. Startet in den Early Access.

Haben wir eine Neuerscheinung vergessen? Dann schreibt uns unser Versäumnis gerne in die Kommentare!