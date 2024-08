Neu bei Steam: So ein innovatives Strategiespiel gab es seit Jahren nicht mehr

Bei Steam warten diese Woche Warhammer-Orks und Weltkrieg auf euch.

Wie jeden Montag stellen wir euch auch heute wieder die spannendsten Neuerscheinungen der Woche bei Steam vor. Vergangene Woche gab es eine große Hoffnung für die Echtzeitstrategie, die im Test jedoch nur in wenigen Punkten überzeugen konnte.

Auch dieses Mal ist das Highlight der Woche ein Strategiespiel, das allein schon durch seine coole Idee für Vorfreude sorgt. In unserer Übersicht zeigen wir euch, welche weiteren spannenden Releases diese Woche auf Steam warten.

Highlight der Woche: Ratten Reich

0:47 Ratten Reich wird WW1-Strategie wie noch nie: Release in Kürze und bereits große Pläne für danach

Genre: Strategie / Shooter | Entwickler: Metalladler Studio | Release: 9. August (Steam / Early Access)

Battlezone, C&C Renegade, Natural Selection: Mischungen aus Strategiespiel und Shooter waren lange Zeit angesagt, doch das letzte nennenswerte Spiel im Gerne namens Nuclear Dawn ist mittlerweile auch schon 13 Jahre alt.

Doch Ratten Reich will dieses mausetote Genre nun wiederbeleben und bringt frischen Wind. In diesem Echtzeitstrategiespiel, das in einer Steampunk- und Dieselpunk-Welt angesiedelt ist, befehligt ihr anthropomorphe Armeen von Ratten, Mäusen, Kakerlaken und Echsen, die sich in einem gnadenlosen Krieg gegenüberstehen.

Das Gameplay von Ratten Reich setzt einerseits aus Echtzeitstrategie: Ihr müsst eure Einheiten auf dem Schlachtfeld geschickt positionieren, um Ressourcen zu sammeln, Verteidigungen zu errichten und eure Feinde zu überwältigen. Dabei bietet das Spiel eine große Auswahl an Einheiten, jede mit spezifischen Rollen und Fähigkeiten -vom Scharfschützen über den Ingenieur hin zum Flammenwerfertrupp,

Was Ratten Reich aber besonders auszeichnet, ist die nahtlose Integration von Shooter-Elementen in die Strategiemechanik. Ihr könnt die Kontrolle über einzelne Einheiten übernehmen und so selbst die entscheidenden Treffer landen – ganz wie in den oben erwähnten Klassikern.

Weitere spannende Releases der Woche auf Steam

Montag, 5. August

Fields of Mistria (Early Access): Neues Futter für Stardew Valley-Fans, denn hier könnt ihr mal wieder nach Herzenslust Landwirtschaft und Bergbau betreiben, Angeln, Tiere züchten und euren Traumpartner finden.

Cygni: Konami gehört mit Titeln wie Gradius, TwinBee und Axelay zu den Veteranen des Shoot'em'up-Genres. Mit Cygni bringt Konami nun ein gutaussehendes Spiel heraus, das an die Erfolge der 80er- und 90er-Jahre anknüpfen soll.

Dienstag, 6. August

Warhammer 40.000: Speed Freeks (Early Access): In diesem 8v8-Online-Shooter spielt ihr Orks aus WH40k - oder vielmehr ihre Gefährte. Mit Buggies, Panzern und Jeeps stürzt ihr euch in die Schlacht und müsst euren Stampfa schneller ins Ziel bringen als eure Gegner.

1:34 Speed Freeks - Beim Trailer zu diesem Warhammer-Rennspiel nicken Metalheads automatisch mit dem Kopf

Mittwoch, 7. August

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles: Im Anime wird, wie der Titel schon sagt, der Protagonist als Schleim wiedergeboren, findet neue Freunde und baut eine eigene Stadt auf. Das könnt ihr jetzt in dieser Mischung aus Rollenspiel und City Builder nun nachspielen.

Donnerstag, 8. August

Deathbound: Ein Souls-like in einer mittelalterlichen Welt, in dem ihr gleich vier verschiedene Helden auflevelt, zwischen denen ihr nahtlos hin und her switchen könnt.

1:27 Deathbound: Im neuen Soulslike spielt ihr vier Charaktere parallel

Cat Quest 3: Ein Open-World-Rollenspiel, in dem ihr als Piratenkatze durch die Schnurribik reist.

Mini Settlers: Ein minimalistisches Aufbauspiel, aber nur von der Optik her! Ihr baut hier eine komplette Stadt auf, mit allen wichtigen Dingen, die man von großen Aufbauspielen kennt – Ressourcenbeschaffung, Transportwege und vieles mehr.

Freitag, 9. August

0:52 Train Valley World: Der beliebte Eisenbahn-Bau ist zurück, hier der erste Gameplay-Trailer