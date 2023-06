Neu bei Steam & Co.: Das wichtigste Spiel des Jahres erwartet euch diese Woche

Diablo 4 überschattet diese Woche alle Steam Releases.

Wer in diesen Tagen ein neues Spiel veröffentlicht, muss schon sehr mutig sein oder eine ganz bestimmte Zielgruppe haben, denn mit Diablo 4 erscheint diese Woche eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele seit Jahren. Und so einem Release geht man als Entwickler bekanntlich lieber aus dem Weg.

Gibt's in unserer Wochenübersicht der neuesten Releases auf Steam und Co. also diesmal gar nichts zu sehen? Oder findet sich vielleicht doch der ein oder andere Geheimtipp?

Highlight der Woche: Diablo 4

9:54 So gut wie mit Diablo 4 war Blizzard seit Jahren nicht mehr - Testvideo

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Blizzard | Veröffentlichung: 6. Juni um 1 Uhr (Battle.Net)

Über Diablo 4 müssen wir euch wahrscheinlich gar nicht mehr viel erzählen: Obwohl einige Dinge wie Klassenbalance und Ingame-Shop ärgerlich sind, hat Blizzard hier doch trotz aller Kontroversen der vergangenen Jahr bewiesen, dass sie es immer noch drauf haben.

Die charismatische Schurkin Lilith wird im neusten Ableger in die Spielwelt Sanktuario beschworen und will den ewigen Konflikt zwischen Himmel und Hölle auf ihre ganz eigene Weise beenden. Präsentation, Handlung, Atmosphäre - all das passt wie die Faust aufs Auge. Und auch das Monstermetzeln, das Looten und das stetige Verbessern seiner Helden macht wieder enorm viel Spaß. Was man halt von einem Diablo erwartet.

In unserem Test könnt ihr noch einmal nachlesen, warum Diablo 4 unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Und falls ihr Hilfe für den perfekten Start benötigt, haben wir bereits haufenweise Guide für euch vorbereitet:

Weitere Releases der Woche

Montag, 5. Juni

The Elder Scrolls Online: Necrom: Die neueste Erweiterung für den MMO-Dauerbrenner ESO lässt euch die Telvanni-Halbinsel erkunden und bringt mit dem Arkanisten eine neue Klasse.

CityDriver: Hier ist der Name wirklich Programm – ihr fahrt mit einem Auto (Verbrenner oder Elektro) durch eine Stadt (München).

Dienstag, 6. Juni

Amnesia: The Bunker: Die beliebte Horrorreihe geht neue Wege. Als Soldat seid ihr in einem düsteren Weltkriegsbunker gefangen und natürlich nicht allein. Erstmals könnt ihr sogar eine Waffe zur Selbstverteidigung nutzen - schaut dafür mal in den Trailer rein:

0:50 Amnesia: The Bunker: Neuer Teil der berüchtigten Horror-Reihe will vieles anders machen

Mittwoch, 7. Juni

Espresso Tycoon: In der drölfzigsten Playway-Simulation baut ihr ein Kaffeehaus und könnt im 3D-Kaffee-Editor sogar eigene Drinks kredenzen.

Zombie Soup (Early Access): Witziger Top-Down-Shooter mit bizarren Bossen und absurden Schießeisen.

Donnerstag, 8. Juni

Riders Republic: Die Funsport-Open-World von Ubisoft schafft den Sprung zu Steam.

Bleak Sword DX: Ein Action-Roguelike mit einem wirklich einzigartigen Grafikstil.

Harmony: The Fall of Reverie: Das neueste Adventure der Life-is-Strange-Macher setzt erneut auf eine komplexe Handlung mit bedeutsamen Entscheidungen und eine Heldin mit übernatürlichen Fertigkeiten.

2:11 Harmony: Die Life is Strange-Macher erklären im Trailer, was euch in ihrem neuen Spiel erwartet

Freitag, 9. Juni

Greyhill Incident: Zum Abschluss noch ein recht spannend klingendes Horrorspiel: In Greyhill Incident wird eure Nachbarschaft von Aliens unterwandert. Das Ganze erinnert ein wenig an den Thriller Signs mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix.

Was wird diese Woche bei euch gezockt? Diablo 4 oder vielleicht doch eines der anderen genannten Spiele? Schreibt es wie immer gerne in die Kommentare.