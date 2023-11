Neu bei Steam: Diese Woche wird ein Fest für Strategie-Fans

Diese Woche gibt's endlich wieder Warhammer - und diesmal ist es kein lahmes Kartenspiel.

Wie jeden Montag zeigen wir euch auch heute wieder die spannendsten Releases bei Steam – und diese Woche kommen insbesondere Fans von Strategiespielen jeglicher Art auf ihre Kosten!

Highlight der Woche: Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

3:49 Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zeigt im neuen Trailer, was euch im Strategiespiel erwartet

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Frontier Developments | Release: 17. November (Steam)

Die Strategieexperten von Frontier (Planet Zoo, Planet Coaster) wagen sich diesmal an das beliebte Warhammer-Universum. Das Echtzeitstrategiespiel Age of Sigmar: Realms of Ruin ähnelt stark der Dawn of War-Serie, mit Schwerpunkt auf Truppenkontrolle und ohne Basisbau wie in Warcraft oder Age of Empires.

Stattdessen könnt ihr euer Hauptquartier aufrüsten, um die Einheitenkapazität zu erhöhen und höherrangige Einheiten freizuschalten und Versorgungsstrukturen und Verteidigungen an verschiedenen Eroberungspunkten errichten.

Das Spielgeschehen fokussiert sich auf den Kampf zwischen den Stormcast Eternals (einer Art Fantasy Space Marines) und den Orruk Kruleboyz (Orks), wobei die Eternals auf schwerere, teurere Einheiten setzen und die Kruleboyz Schwarmtaktiken und aggressive Angriffe bevorzugen.

Wie gut das Ganze letztlich wird, erfahrt ihr am Dienstag in unserem Test auf GameStar.de!

Weitere Releases der Woche

Montag, 13. November

Microcivilization: In dieser Mischung aus Cookie Clicker und Civilization führt ihr eure Zivilisation von der Steinzeit bis in die Gegenwart.

Disco Simulator: Prologue: In der kostenlosen Demo zum Disco-Tycoon baut ihr euren eigenen Nachtclub auf, rekrutiert Sicherheitsleute und Barkeeper und packt hochprozentige Drinks auf die Speisekarte.

Broken Roads: Das postapokalyptische Rollenspiel erinnert an frühe Fallouts und Wasteland - und spielt, wie die Mad-Max-Filme, in Australien.

2:17 Broken Roads: Neuer Trailer zum Story-Adventure im Stil von Disco Elysium

Dienstag, 14. November

AOE4 The Sultans Ascend: Im DLC zu Age of Empires 4 erwartet euch eine neue Kampagne im Nahen Osten, zudem gibt’s mit den Japanern und Byzantinern zwei neue Völker.

Death Must Die: Ein weiterer Varmpire-Survivors-Klon - aber der bis dato wahrscheinlich hübscheste!

Dune: Imperium (Early Access): In der Steam-Version des Brettspiels zu Frank Herberts Roman verschlägt es euch erneut nach Arrakis, wo ihr euch mit den anderen Häusern, dem Imperator, den geheimnissvollen Bene Gesserit und der Raumgilde herumschlagen müsst.

Mittwoch, 15. November

The Last Faith: Eine Mischung aus Metroidvania und Soulslike, gepaart mit düsterer Retro-Optik und epischen Bosskämpfen. Schaut mal in den Trailer, wenn ihr euch traut:

1:17 Das düstere The Last Faith will Soulslike mit Metroidvania verbinden und erscheint noch dieses Jahr

Naheulbeuk’s Dungeon Master: Eine Art Dungeon Keeper. Auch hier baut ihr euren Kerker aus, rekrutiert allerlei Monster und verteidigt mit ihnen eure Basis vor den fiesen Helden.

American Arcadia: Dieses Story-Adventure ist erinnert an den Film Die Truman Show mit Jim Carrey. Ihr seid in einer Realityshow gefangen und müsst aus dieser entkommen.

Donnerstag, 16. November

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS; Der nächste Teil des Anime-Ninja-Prügelspiels bietet über 130 Charaktere, eine komplett neue Story um Narutos Sohn Boruto. Außerdem könnt ihr alle wichtigen Punkte in der Geschichte von Naruto und Sasuke noch einmal nachspielen.

Persona 5 Tactica: Eine neue Geschichte im Persona-5-Universum. Statt JPRG erwartet euch aber hier ein Taktikrollenspiel im Stil von XCOM.

2:41 Persona 5, aber wie Xcom: Tactica erklärt, wie sich die Rundentaktik-Kämpfe spielen werden

Stellaris. Astral Planes: Eine neue Erweiterung für den Sci-Fi-Strategiespiel-Dauerbrenner, die euch durch Risse in Raum und Zeit umherreisen lässt.

Freitag, 17. November

Below the Stone (Early Access): Zum Abschluss gibt’s ein Roguelike mit Zwergen. Ihr buddelt euch tief in die Erde und sucht nach wertvollen Erzen – doch in der Unterwelt lauern natürlich viele Monster.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Schreibt es uns wie immer in den Kommentarbereich!