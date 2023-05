Neue Warhammer-Spiele und Erweiterungen: Die wichtigsten Trailer und News vom Skull-Event

Das Skull Showcase enthüllte jede Menge neue Spiele und Inhalte zu Warhammer.

Noch mehr Warhammer! Die Welt der Videospiele steckt ja bereits voller Umsetzungen rund um das gewaltige Universum von Games Workshop, doch es geht immer noch mehr. Am 25. Juni veranstaltete der Publisher zum siebten Mal ein eigenes Ankündigungs-Event namens Skull, bei dem zahlreiche Neuigkeiten mit der Community geteilt wurden. Egal ob Warhammer Fantasy, 40K oder auch Age of Sigmar.

Wir haben hier die wichtigsten Trailer von diesem Event für euch zusammengefasst und weiter unten noch ein paar Meldungen mehr aufgelistet. Blut für den Blutgott!

Die wichtigsten Trailer vom Event

Realms of Ruin wurde enthüllt

1:30 Neue Warhammer-Echtzeitstrategie: Erster Trailer zeigt Age of Sigmar: Realms of Ruin

Die wohl größte Ankündigung bei dem Event war die Enthüllung eines neuen Echtzeit-Strategiespiels, das in der Fantasy-Welt von Age of Sigmar spielt. Im Trailer gab es einen ersten Vorgeschmack auf das Setting, richtiges Gameplay gab es aber noch nicht zu sehen. Wir konnten aber schon zwei Partien beobachten und haben darüber eine umfassende Preview geschrieben.

Speed Freeks wurde angekündigt

1:24 Warhammer 40K: Speed Freeks wird ein kostenloser Battle-Racer mit Orks

Warhammer scheint wirklich mit jedem Genre kombinierbar zu sein. Nicht umsonst gibt es da draußen mittlerweile mehr Spiele-Ableger als Skaven unter Altdorf. Mit Speed Freeks wurde beim Warhammer-Event Skulls nun ein neues Spiel angekündigt, in dem ihr euch hinters Lenkrad eines Ork-Autos setzt und euch in rasanten Rennen mit anderen Grünhäuten anlegt. Der Racer wird kostenlos sein und ist schon jetzt als Alpha auf Steam spielbar.

Neues Gameplay zu Space Marine 2

1:09 Warhammer 40K: Space Marine 2 lässt im Trailer die Tyraniden-Horden frei

Mit Warhammer 40K: Space Marine 2 bringt Saber Interactive noch 2023 ein neues Action-Spiel heraus, in dem ihr als Elite-Soldat auszieht und mit Blasterknarre und Kettensägenschwert wirklich reihenweise Feinde unter die Erde bringt. Bei besagten Feinden handelt es sich in erster Linie um die Horden der Tyraniden, einer raubtierhaften Alienspezies, die schwarmweise über Planeten herfällt. Der neue Gameplay-Trailer zeigt schon sehr bildhaft, was passiert, wenn ein hochgezüchteter Supersoldat auf so eine Masse aus Feinden trifft.

Warhammer 3 bekommt einen neuen legendären Helden

2:40 Total War: Warhammer 3 enthüllt im Trailer einen kostenlosen neuen Helden - Harald Hammerstorm

Total War: Warhammer 3 bekommt einen weiteren legendären Helden spendiert, den Chaoskrieger Harald Hammerstorm. Harald ist mit Patch 3.1 vom 25. Mai 2023 für alle Chaoskrieger-Fraktionen verfügbar und wird im Spiel via Quest rekrutiert, sobald euer Kommandant Level 15 erreicht. Allerdings müsst ihr für den Helden erst einen Account bei Creative Assembly erstellen. Was euch etwas Zeit, aber kein Geld kostet.

Das Rollenspiel Rogue Trader kündigt seine Beta an

2:35 Warhammer 40K: Roguetrader - Das komplexe Rollenspiel kündigt im Trailer die geschlossene Beta an

Owlcat Games hat sich als eines der derzeit besten Studios rund um komplexe Rollenspiele etabliert und feierte mit der Pathfinder-Reihe große Erfolge. Jetzt veröffentlicht das Team ein klassisches Rollenspiel im Warhammer-Universum. Rogue Trader versetzt euch in die Stiefel eines Agenten des Imperiums, der die Galaxie durchkreuzt. In Trailer wird ein neuer Begleiter vorgestellt und der Release der Beta-Version angekündigt. Am 1. Juni können also Vorbesteller bereits reinschnuppern.

Vermintide 2 bekommt kostenlose Missionen

1:33 Warhammer: Vermintide 2: Im Juni macht ihr die Zwergenstadt Khazid Kro wieder rattenfrei

Seit 2018 könnt ihr euch in Vermintide 2 nun schon gemeinsam mit Freunden als Kammerjäger betätigen und schnetzelt euch durch Heerscharen an Rattenmenschen. Auf dem Warhammer-Skull-Event kündigte das Team in einem Trailer nun ein kostenloses Update an, mit dem ein neues Gebiet ins Spiel eingeführt wird. Khazid Kro kennen einige bereits als DLC aus dem Vorgänger, jetzt wurde das Zwergenreich für Vermintide 2 kostenlos neu aufgelegt und bringt insgesamt 3 neue Level ins Spiel.

3:12 Warhammer 40K: Darktide stellt im Trailer zahlreiche neuen Inhalte vor

Der Koop-Shooter Darktide bekommt mit dem neuen Update Rejects Unite einige neue Inhalte, auf die ihr euch freuen dürft. Das Update wird im Trailer vorgestellt und zeigt neben den neuen Missionen auch einen neuen Gegnertypen, wobei es sich um die Chaosbrut handelt. Dieses riesige Monster macht euch das Leben nochmal eine ganze Ecke schwerer. Zusätzlich wurden neue Cosmetics und ein neuer Laden dafür angekündigt.

Was wurde sonst noch angekündigt?

Neben diesen großen Ankündigungen gab es auch jede Menge kleinerer News, die Warhammer betreffen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht:

Powerwash Warhammer: Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Powerwash Simulator, so könnt ihr das verschmutzte Warhammer 40K-Universum bald auf Vordermann bringen. Klingt nach Aprilscherz, aber wir haben Mai.

Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Powerwash Simulator, so könnt ihr das verschmutzte Warhammer 40K-Universum bald auf Vordermann bringen. Klingt nach Aprilscherz, aber wir haben Mai. Blood Bowl 3: Die neue Fraktion der Echsenmenschen wurde für das blutige Sportspiel enthüllt.

Die neue Fraktion der Echsenmenschen wurde für das blutige Sportspiel enthüllt. Warpforge: Das Kartenspiel im Warhammer 40K-Universum bekommt eine neue Demo, in der die Tyraniden als neue Fraktion im Fokus stehen.

Das Kartenspiel im Warhammer 40K-Universum bekommt eine neue Demo, in der die Tyraniden als neue Fraktion im Fokus stehen. Battlesector: Das rundebasierte Strategiespiel erhält einen neuen DLC, mit dem die Orks endlich mitmischen dürfen.

Hat euch das große Warhammer Skull Showcase gefallen? Welche Ankündigung haltet ihr für die beste und gibt es Spiele, die euch bei dem Event gefehlt haben? Schreibt es uns in die Kommentare!