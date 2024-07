Neu bei Steam: Der meist gewünschte Shooter erscheint diese Woche

Drei große Spiele warten diese Woche, aber in der zweiten Reihe sieht es eher mau aus.

Das Sommerloch auf Steam geht in die nächste Runde, doch eine Überraschung wartet dennoch auf euch: denn ein Spiel, das wohl die wenigsten auf dem Schirm haben, ist gerade der meist gewünschte Shooter auf Steam und erscheint diese Woche.

Welches das ist und welche weiteren Neuveröffentlichungen euch diese Woche noch erwarten, erfahrt ihr wie jeden Monat in unserem Format Neu bei Steam .

Highlight der Woche: The First Descendant

2:05 The First Descendant: Neuer Koop-Shooter lässt UE5-Muskeln spielen und verrät sein Release-Datum

Genre: Shooter | Entwickler: Nexon | Release: 2. Juli, 9 Uhr (Steam)

The First Descendant rangiert aktuell auf Platz 4 der am meisten gewünschten Spiele auf Steam, ganz knapp vor Schwergewichten wie Stalker 2. Trotzdem ist der Third-Person-Shooter hierzulande bislang eher unbekannt. Grund genug, mal zu klären, was euch da überhaupt erwartet.

Das Gameplay konzentriert sich auf Koop-Missionen für bis zu vier Spieler, genauso wie im Steam-Dauerbrenner Warframe. Es gibt eine Vielzahl von Charakterklassen mit jeweils spezifischen Fähigkeiten, die durch das Sammeln und Verbessern von Ausrüstung weiter angepasst werden können.

10:49 The First Descendant - Wir zeigen euch eine komplette Mission im Kampagnen-Modus des Loot-Shooters

Ein Highlight sollen dabei die Instanzdungeons sein, die als Endgame-Inhalte dienen. Diese Dungeons bieten sowohl Einzel- als auch Koop-Modi und verschiedene Schwierigkeitsgrade, wobei höhere Schwierigkeitsgrade bessere Belohnungen versprechen.

Wer also gerade Lust auf einen Loot-Shooter mit intensiven Kämpfen und hübscher Unreal-Engine-5-Grafik hat, sollte das Spiel im Auge behalten.

Hinweis: Auch wenn das Spiel auf Steam bereits als veröffentlicht angezeigt wird, könnt ihr bislang nur den Preload von rund 35 GB durchführen. Die Server sollen am Dienstag, dem 2. Juli 2024 um 9 Uhr morgens live gehen.

Weitere Releases der Woche bei Steam

Montag, 1. Juli

Kingdom, Dungeon and Hero: In diesem Mix aus Fantasy, Management- und Aufbauspiel verwaltet ihr ein Königreiche, schickt Helden auf Missionen und verteidigt euch gegen einen gefallenen Gott.

Dienstag, 2. Juli

Final Fantasy 14: Dawntrail: Im neuesten Addon zum gefeierten MMO verschlägt es euch in die neue Region Tural mit blauem Meer und blauem Himmel. Außerdem warten neue Klassen, Dungeons, Raids und natürlich frischer Loot für eure Helden.

21:32 Final Fantasy XIV Online: Square Enix hat über 20 Job-Kommandos zum neuen DLC Dawntrail enthüllt

Donnerstag, 4. Juli

Zenless Zone Zero: Das neue Spiel der Genshin-Impact-Entwickler ist ein Action-RPG mit Roguelike-Elementen. In der Postapokalypse geht ihr als Raider in Missionen auf Ressourcenjagd - und wie schon in den anderen Spielen des Entwicklers könnt ihr dabei nur die Helden nutzen, die ihr aus Lootboxen gezogen habt.

8:38 Zenless Zone Zero: Schaut euch Teile der Story und einen Kampf an

Freitag, 5. Juli