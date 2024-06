Der Steam Summer Sale 2024 beginnt heute! Erste Angebote und alle Infos

Der Steam Summer Sale 2024 startet heute! (Cocktails mit Schirmchen sind nicht inbegriffen)

Das Sommerloch ist die perfekte Zeit, um all die Spiele nachzuholen, die ihr noch auf dem Zettel hat. Das Herbstgeschäft mit Blockbustern wie Assassin's Creed Shadows, Kingdom Come 2 und Call of Duty liegt noch in weiter Ferne - und im Steam Summer Sale 2024 sind ab heute Hunderte Spiele stark reduziert, darunter auch jüngst erschienene Favoriten.

Also spielen wir das Spiel, das wir jedes Jahr spielen: Bei uns findet ihr alle Infos zu Startzeit, Dauer, aber auch zu ersten Angeboten des Steam Summer Sales - und einen Trailer gibt's auch! Springen wir mal rein.

Startzeit: Wann startet der Steam Summer Sale 2024?

Der Steam Summer Sale beginnt pünktlich am 27. Juni 2024 um 19 Uhr deutscher Zeit. Wie üblich kann es zu Serverschluckauf kommen, aber in der jüngeren Vergangenheit konnten die Startzeiten in der Regel ziemlich pünktlich eingehalten werden.

Ende: Wie lange dauert der Steam Summer Sale 2024?

Ihr habt diesmal viel Zeit, euch eure Schnäppchenjagd gut zu überlegen, denn der Steam Summer Sale 2024 dauert satte 15 Tage. Die Pforten schließen sich am 11. Juli 2024, ebenfalls um 19 Uhr deutscher Zeit.

Ich will jetzt sofort einen Trailer sehen!

Kein Ding, hier ist er:

1:01 Steam Summer Sale: Diese Woche geht's los, der erste Trailer verrät schon viele Angebote

Bisher bestätigte Angebote

Aus dem Trailer lassen sich bereits erste Angebote destillieren, ihr könnt aber damit rechnen, dass nahezu jeder Blockbuster größerer Publisher ohnehin an der Aktion teilnimmt.

Rain World

Palworld

iRacing

Disney Dreamlight Valley

Supermarket Simulator

Manor Lords

Stellaris

The Planet Crafter

Content Warning

Party Animals

Ultimate Chicken Horse

Roboquest

Batman: Arkham Knight

Celeste

Ghost Recon: Breakpoint

Die ganze Battlefield-Serie

Humankind

Disco Elysium

Ob es auch wieder eine spezielle Sommeraktion gibt, wissen wir aktuell noch nicht; wir rechnen aber fest mit irgendwelchen saisonalen Profilen, Avataren und Stickern, mit denen ihr euren Account personalisieren könnt. Hier halten wir euch aber natürlich auf dem Laufenden, sobald der Sale offiziell gestartet ist.