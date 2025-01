Neu bei Steam: Eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre ist endlich da!

Cloud Strife eilt endlich auch auf den PC!

Diese Woche geht 2025 so richtig los: Nachdem in den letzten Wochen vor allem kleinere Titel die Steam Releases bevölkert haben, steht nun endlich ein echter Kracher in den Startlöchern. Ein gefeiertes Rollenspiel, das bereits auf der PlayStation für Begeisterung sorgte, feiert jetzt sein mit Spannung erwartetes Debüt auf Steam.

Doch das ist noch längst nicht alles! Neben diesem Highlight warten weitere spannende Steam Releases darauf, von euch entdeckt zu werden – und wie jeden Montag zeigen wir sie euch.

Highlight der Woche: Final Fantasy 7 Rebirth

2:31 Final Fantasy 7: Rebirth startet in wenigen Tagen auf dem PC und zeigt seine Grafik-Features

Autoplay

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Square Enix | Release: 23. Januar (Steam)

In Final Fantasy 7 Rebirth schlüpft ihr erneut in die Rolle von Cloud Strife, einem ehemaligen Elitesoldaten, der sich der Widerstandsgruppe Avalanche anschließt. Gemeinsam nehmt ihr den Kampf gegen den mächtigen Shinra-Konzern auf, der mit seiner rücksichtslosen Ausbeutung der Mako-Energie den Planeten ins Verderben stürzt.

Doch Shinra ist nur der Anfang, denn es lauert noch eine viel größere Bedrohung: Sephiroth. Und wer diesen berüchtigten Namen kennt, weiß ganz genau, dass es jetzt richtig ernst wird.

Was das Remake so besonders macht, ist die gelungene Mischung aus Nostalgie und frischen Ideen. Die Welt wirkt lebendiger denn je, die Charaktere wachsen euch noch mehr ans Herz, und das überarbeitete Kampfsystem kombiniert actionlastige Echtzeitgefechte mit taktischer Tiefe – nur die große Anzahl an Minispielen hat nicht jedem gefallen.

Dazu kommen neue Handlungsstränge und unerwartete Wendungen, die selbst Kenner des Originals überraschen werden. Mit einem Metascore von 92 gilt FF7 Rebirth als eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre – und auch im GameStar-Test verdient es sich das Prädikat legendär gut .

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 20. Januar

IDUN: In diesem Mix aus Singleplayer-Echtzeitstrategiespiel und Tower Defense müsst ihr eure Basen gegen massive Alien-Schwärme verteidigen.

Yield! Fall of Rome (Early Access): Dieses rundenbasierte 4X-Strategiespiel versetzt euch in die Zeit des Niedergangs des Römischen Reiches, wo ihr eine von acht Barbarenfraktionen führt.

1:07 Im neuen 4X-Strategiespiel Yield! Fall of Rome müsst ihr das römische Imperium zu Fall bringen

Dienstag, 21. Januar

Lonely Mountains: Snow Riders: Im Nachfolger von Lonely Mountains: Downhill vom deutschen Entwicklerstudio Megagon tauscht ihr das Fahrrad gegen Skier und gleitet durch malerische Berglandschaften.

Jotunnslayer: Hordes of Hel (Early Access): Ein Vampire-Survivors-Klon, der euch in die Welt der nordischen Mythologie versetzt, um gegen endlose Wellen von Feinden zu kämpfen.

17:13 Jotunnslayer: Wir zeigen euch 17 Minuten Wikinger-Action

Mittwoch, 22. Januar

King Arthur: Legends Rise: Die PC-Portierung des rundenbasierten Mobile-RPGs versetzt euch in eine düstere Fantasy-Welt, in der ihr als König Arthur eine Gruppe von Helden rekrutiert, um euer Königreich vor finsteren Mächten zu retten.

Donnerstag, 23. Januar

Tokyo Xtreme Racer (Early Access): In diesem Rennspiel rast ihr nachts auf Tokios futuristischen Autobahnen und fordert rivalisierende Fahrer zu sogenannten »Spirit Point Battles« heraus, bei denen es darum geht, die gegnerischen Punkte durch geschicktes Fahren auf null zu reduzieren.

SYNDUALITY: Echo of Ada: Im neuen Third-Person-Shooter von Bandai Namco steuert ihr einen bewaffneten Mech, sammelt wertvolle Ressourcen, kämpft gegen aggressive Aliens und, wenn ihr möchtet, auch gegen rivalisierende Spieler.

1:34 Synduality: Im neuen Sci-Fi-Shooter habt ihr einen intelligenten Kampf-Mech an eurer Seite

Freitag, 24. Januar

The Quinfall (Early Access): Ein MMORPG mit einer riesigen, mittelalterlichen Fantasy-Welt. Ihr könnt aus zahlreichen Klassen und Berufen wählen, an PvE- und PvP-Kämpfen teilnehmen, eigene Häuser bauen und ein komplexes Handwerks- und Handelssystem nutzen.

Eine spannende Woche mit einer bunten Mischung aus Blockbustern und Geheimtipps erwartet euch also auf Steam. Egal, ob ihr euch in epische Rollenspiel-Welten stürzen, den Untergang Roms miterleben oder Tokyo driftend unsicher machen wollt – hier dürfte diesmal für viele etwas Passendes dabei sein.

Welche Titel landen dieses Mal auf eurer Wunschliste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!