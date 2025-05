Neu bei Steam: Das erste Shooter-Highlight 2025 erwartet euch diese Woche

Der Doom Slayer zieht in Doom: The Dark Ages erstmals mit Schwert und Schild in den Kreuzzug gegen die Hölle.

Diese Woche bricht bei Steam die Hölle los! Doom: The Dark Ages schickt den Doom Slayer ins finstere Mittelalter und lässt euch sogar auf Drachen reiten, um Dämonen zu bekämpfen. Doch nicht nur Shooter-Fans kommen auf ihre Kosten – auch Freunde von Weltraum-Action, Aufbauspielen und vielem mehr dürfen sich freuen. Wie immer liefern wir euch die Übersicht über die wichtigsten Steam Releases der Woche.

Highlight der Woche – Doom: The Dark Ages

19:36 Doom: The Dark Ages ist ein (fast) perfekter Shooter! | Test/Review

Genre: First-Person-Shooter | Entwickler: id Software | Release: 15. Mai 2025 (Steam, auch im Game Pass)

Das neue Doom ist ein Prequel zu Doom und Doom Eternal und versetzt euch in die mittelalterliche Welt von Argent D’Nur, wo ihr in einer düsteren Schlacht gegen die Horden der Hölle antreten müsst.

Als altbekannter Doom Slayer schnetzelt ihr euch wie gewohnt mit Super-Shotgun und Co. durch Dämonen, doch dieses Mal rückt auch der Nahkampf stärker in den Fokus. Dazu gibt's neue Spielzeuge wie riesige Kampf-Mechs und sogar ein flugfähiger Drache sorgt für Abwechslung beim Metzeln.

Grafisch schöpft das Spiel dank id Tech Engine wieder aus dem Vollen und präsentiert euch die Schlacht gegen die Höllenbrut so detailreich und brachial wie nie zuvor. Für euch bedeutet das: Vorbereiten auf blutiges Gemetzel in einem teuflisch neuen Szenario, das Doom auf spannende Weise neu erfindet.

Warum das Ganze super funktioniert und zudem das Zeug zum besten Shooter des Jahres hat, lest ihr in unserem Test:

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 12. Mai

Everspace 2 – Wrath of the Ancients (DLC): In der letzten großen Erweiterung zum Space-Shooter wartet ein neues Kapitel mit vier Sternensystemen, neuen Feinden, Bosskämpfen und mächtigen Schiffsupgrades.

1:39 Everspace 2 bekommt eine neue Erweiterung - In Wrath of the Ancients geht's in fremde Sternensysteme

Chambers (Early Access): Abgefahrener Wildwest-Shooter mit rabenschwarzem Humor. In einer offenen Weird-West-Welt tretet ihr Banditen durch Fenster, fangt Kugeln mit bloßen Händen und liefert euch abgedrehte Duelle.

Dienstag, 13. Mai

The Precinct: Neon-Noir-Polizeisandbox im Stil der 80er. Als junger Cop patrouilliert ihr durch eine von Gangs unterwanderte Großstadt und kämpft gegen Korruption, Kriminalität – und das Chaos auf den Straßen, das ihr garantiert sogar mitverursacht. Hier lauert großes Geheimtipp-Potenzial!

1:51 The Precinct - Im »alten GTA« könnt ihr als Polizist unbescholtene Verkehrsteilnehmer ärgern

Labyrinth Of The Demon King: Retro-Dungeon-Crawler trifft auf japanischen Survival-Horror. In düsteren Verliesen kämpft ihr aus der Ego-Perspektive gegen Dämonen, während ihr Ressourcen sammelt, Fallen entschärft und die Geschichte eines gefallenen Samurai-Clans enthüllt.

Mittwoch, 14. Mai

Cubic Odyssey: Weltraum-Sandbox, ein wenig wie der kleine Bruder von No Man's Sky: Ihr erkundet Planeten, baut Raumschiffe, handelt, kämpft und entdeckt die Mysterien einer offenen Galaxie.

House of Legacy (Early Access): Aufbau-Strategie im alten chinesischen Kaiserreich. Ihr führt euer eigenes Adelsgeschlecht durch Intrigen, Ehen und Kriege. Bunte Mischung aus Familiensimulation, Dynastie-Management und 4X-Spiel.

Donnerstag, 15. Mai

Yasha: Legends of the Demon Blade: In diesem Action-Roguelite spielt ihr verschiedene Krieger mit individuellen Waffen und Backstories, kämpft euch durch dämonische Gegner und verbessert eure Helden mit jedem neuen Run – Hades lässt grüßen.

Blacksmith Master (Early Access): Eine Aufbausimulation, die euch vom einfachen Lehrling zum Meisterschmied werden lässt. Schmiedet Schwerter, Rüstungen und Werkzeuge, verwaltet Ressourcen und baut eure Werkstatt aus. Mittelalter-Fans dürfen sich schon mal die Schürze umbinden.

Freitag, 16. Mai

Capcom Fighting Collection 2: Acht Arcade-Prügler in einem Paket, darunter Capcom vs. SNK 2, Power Stone 2 und Street Fighter 3 Alpha – mit Online-Modus und modernen Komfortfunktionen.

Auch ohne ein halbes Dutzend AAA-Games ist diese Woche bei Steam alles andere als langweilig, und für viele Geschmäcker ist etwas dabei. Auch wenn der Fokus definitiv auf dem neuen Doom liegt, könnte The Precinct sich aber als Überraschungshit entpuppen. Welche Spiele landen auf eurer Wunschliste? Schreibt uns in die Kommentare, was euch diese Woche besonders reizt!