Neu bei Steam: Eine legendäre Spieleserie wird diese Woche fortgesetzt

The Outlast Trials bietet Horror und Stealth im Koop.

Die letzte Diablo 4 Beta ist vorbei, bis zum finalen Release dauert es noch drei Wochen - jetzt können wir uns also alle mal wieder kurz auf andere Spiele konzentrieren. Aber auf welche? Das erfahrt ihr wie jeden Montag bei uns. Auf Steam erscheinen nämlich auch diese Woche das ein oder andere spannende Spiel - darunter die Fortsetzung einer kultigen Horrorspielserie.

Highlight der Woche: The Outlast Trials

1:58 Horror pur: Der Trailer zu Outlast Trials ist nur schwer auszuhalten

Genre: (Koop-)Horror | Entwickler: Red Barrels | Release: 18. Mai 2023 (Steam/Early Access)

Vor zehn Jahren erschien mit Outlast eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten. Der Horror-Trip sowie sein DLC Whistleblower genießen unter Fans von Gruselspielen bis heute Kultstatus, auf Steam gehört mit 96 Prozent positiven Bewertungen bei über 70.000 Stimmen zu den bestbewerteten Horrorspielen.

Mit The Outlast Trials erscheint diese Woche die Fortsetzung. Während ihr in den ersten beiden Teilen in die Rolle eines Investigativjournalisten geschlüpft seid und eine spannende Story erlebt habt, seid ihr im dritten Teil ein Gefangener, den ihr im Charaktereditor sogar selbst erstellen könnt.

Allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden müsst ihr euch dann den namensgebenden Trials stellen. Diese könnt ihr euch in etwa wie Left4Dead vorstellen. Ihr müsst verschiedene Ziele erreichen und das Level-Ende lebendig erreichen.

Geschossen wird dabei allerdings nicht, wie von Outlast gewohnt müsst ihr euch verstecken oder vor den gruseligen KI-Feinden, die durch die Level patrouillieren und euch gerne auch mal überraschen, fliehen. Zwischen den Runden könnt ihr das durchs Spielen verdiente Geld in Upgrades und Skins investieren.

Weitere Releases der Woche

Montag, 15. Mai

Cook Serve Forever (Early Access): Als aufstrebender Koch müsst ihr euch in einer Solarpunk-Stadt einen Namen machen. Solarpunk ist übrigens ein optimistischer Gegenentwurf zum dystopischen Cyberpunk. Sollte eigentlich schon letzte Woche erscheinen, wurde aber am Tag der Veröffentlichung noch mal verschoben.

Trail of Ayash (Early Access): Open-World-Rollenspiel mit coolem Indianer-Setting, in dem auch übernatürliche Feinde auf euch warten.

1:05 Trail of Ayash: Trailer zum RPG, das von Mythen amerikanischer Ureinwohner inspiriert ist

Dienstag, 16. Mai

Tin Hearts: Rätsel-Abenteuer mit Zinnsoldaten von den Fable-Machern.

SubwaySim Hamburg: Hier könnt ihr als Lokführer der Linie U3 durch Hamburg düsen und bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Landungsbrücken oder die Elbphilharmonie bewundern.

Mittwoch, 17. Mai

Starship Troopers: Extermination (Early Access): In diesem Koop-Shooter könnt ihr euch mit bis zu 16 Spielern durch hunderte Bugs ballern. Denn ihr wisst ja: Nur ein toter Bug ist ein guter Bug!

1:24 »Nur ein toter Bug ist ein guter Bug«: Feuer frei in Starship Troopers: Extermination

Greedventory: Ein recht ungewöhnliches Rollenspiel, das ausschließlich mit Mausgesten gesteuert wird.

Donnerstag, 18. Mai

Veiled Experts (Early Access): Koreanischer Free2Play-Hero-Shooter.

Last Holiday (Early Access): Diese Spielbeschreibung muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen:

Last Holiday spielt in einem malerischen nordböhmischen Dorf während der Ferien im Jahr 2000, wo ein braver kleiner Sänger Zuflucht vor einem wütenden alten Mann sucht. Du musst dich um alles kümmern, was du brauchst, wie Essen, Trinken, Zigaretten, Bier, Mädchen und so ziemlich alles, was zum Dorfleben gehört. Im Dorf gibt es nicht viel zu tun. Und was ist mit deiner Freizeit? Nur Mädchen aufreißen, Seepartys veranstalten, ab und zu eine Dorfdisco. Etwas von diesem "Glücksspiel" findest du in der Kneipe. Also kein Stadt-Sex, keine Drogen, kein Rock 'n' Roll. Sondern richtiges Hinterwäldlertum: Weiber, Bier, schnelle Autos und ein paar Geschäfte mit deinem Kumpel Slavek.

Freitag, 19. Mai

10:40 Eines der spannendsten Rennspiele des Jahres kommt von Lego

Lego 2K Drive: Ein Open-World-Rennspiel à la Forza Horizon, allerdings in einer Lego-Welt, in der ihr natürlich auch eigene Fahrzeuge aus Klemmbausteinen zusammendübeln und mit ihnen die riesige Karte erkunden könnt.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche besonders? Koop-Horror in Outlast Trial? Koop-Ballern in Starship Troopers? Oder vielleicht doch Zigaretten und Bier kaufen in Last Holiday? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!