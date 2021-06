Diese Woche startet nicht nur die E3 2021, sondern es gibt auch wieder einen ganzen Haufen neuer Releases bei Steam und Epic, auf die sich PC-Spieler freuen können.



Zwar fehlen die ganz großen AAA-Blockbuster, aber mit Chivalry 2 erscheint endlich die langerwartete Fortsetzung des Mittelplayer-Action-Hits von 2012. Fußballfans dürfen sich hingegen über den neuen Manager von Anstoss-Erfinder Gerald Köhler freuen, denn pünktlich zur Europameisterschaft kommt sein neuestes Werk We Are Football heraus.



Außerdem erscheinen noch zahlreiche kleinere Spiele, die ebenfalls einen Blick wert sind - welche das sind, zeigen wir euch in unserer Übersicht zu den neuen PC-Spielen der Woche vom 7. Bis 13. Juni 2021.

Chivalry 2

Release: 8. Juni 2021 | Store: Epic | Genre: Multiplayer-Action

Worum geht's? Battlefield im Mittelalter - das ist wohl die passendste Beschreibung, wenn man sich schnell etwas unter Chivalry 2 vorstellen will. Eine Singleplayer-Kampagne gibt es nicht, dafür schlagen sich bis zu 64 Spieler gleichzeitig die Köpfe gegenseitig ein und ab.



Neben Klassikern wie (Team-)Deathmatch gibt's außerdem den chaotischen Team Objective-Modus, der an Rush aus der Battlefield-Reihe erinnert: Hier muss das eine Team etwa eine Burg oder ein Dorf in mehreren Phasen einnehmen, während das andere eben diese verteidigt.

Für wen geeignet? Die Schlachten in Chivalry 2 sind das reinste Chaos. Dutzende Spieler stürmen pausenlos aufeinander zu, schlagen wild um sich und verlieren regelmäßig Arme, Beine und sogar Köpfe - das sorgt nicht nur immer wieder für witzige Situationen, sondern spielt sich durch das hohe Tempo auch extrem kurzweilig.



Wer es ruhiger und taktischer mag, bekommt hingegen die Möglichkeit, sich auf Duell-Servern in 1-gegen-1-Kämpfen zu messen. Die stellt gleichzeitig die beste Möglichkeit dar, um das durchaus komplexe Kampfsystem zu meistern. Zwar werdet ihr mit einer Mischung aus Hauen und Blocken in den wilden Massenschlachten sicher einige Kills sammeln können, in den Zweikämpfen benötigt ihr aber fortgeschrittene Taktiken wie Finten, Konter und Ausweichbewegungen.

Release: 9. Juni 2021 | Store: Steam | Genre: Fußballmanager

Worum geht's? We are Football will an alte Fußballmanagertraditionen anschließen und so das Gegenstück zum komplexen Football Manager 2021 bilden. Statt seitenweise Statistiken und den Charme einer Excel-Tabelle gibt's mit dem neuen Werk von Entwicklerurgestein Gerald Köhler einen geistigen Nachfolger der deutlich simpleren Anstoss-Spiele.



Natürlich können wir auch in We are Football Taktiken erstellen und unseren Spielern Anweisungen geben, aber der Fokus liegt eher im Drumherum. Wir bauen unser Stadion aus, pflanzen Toiletten und Würstchenbuden aufs Vereinsgelände, organisieren Fanclub-Treffen, kümmern uns um Trikotverkäufe, und, und, und.

Für wen geeignet? Wer sich die gute Alte Zeit mit Spielen Anstoss 3 oder dem Fußball Manager von EA zurücksehnt, kann hier einen Blick wagen. We are Football bietet nämlich vieles, was die diese Spiele damals ausgezeichnet hat.



Ihr erstellt euren Manager, wählt euer Lieblingsteam und den Rest erklärt sich quasi von selbst. Anfänger bekommen Hilfe in Form von Ingame-Anleitungen oder lassen gleich ihre NPC-Angestellten ganze Bereiche übernehmen - so könnt ihr euch voll und ganz auf das konzentrieren, was euch am meisten Spaß macht.

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Ab Montag, dem 7. Juni 2021

Blade Assault: Ein rasanter 2D-Plattformer in Pixeloptik mit Rogue-Lite-Elementen. Ihr kämpft euch durch eine heruntergekommene Cyberpunk-Welt und schaltet dabei unzählige neue Skills, Helden, Waffen und mehr frei.

Ab Dienstag, dem 8. Juni 2021

Chivalry 2: Chaotische Multiplayer-Schlachten im Mittelalter-Setting. Bis zu 64 Spieler gehen sich mit Schwertern, Äxten, Armbrüsten und allerlei sonstigen Kriegsgerät gegenseitig an die Gurgel.

Backbone: Ein Detektivrollenspiel im düsteren Post-Noir-Setting. Ihr müsst Charaktere verhören, Beweise sammeln und eine dystopische Metropole erkunden.

Car Mechanic Simulator VR: Wer ein VR-Headset besitzt, kann jetzt in der virtuellen Realität Hand anlegen und an Autos herumschrauben.

Ab Mittwoch, dem 9. Juni 2021

Farmer's Life: Irgendwo im Nirgendwo von Osteuropa spielt ihr den alkoholabhängigen Bauern Kasimir, der sich um seine Farm, seine Felder und seine Tiere kümmern muss.

Hell Architect: Prologue: Kostenlose Demo zum Aufbauspiel, in dem ihr eure eigene Hölle aufbaut, in der ihr verdammte Sünder so richtig leiden lasst.

Ab Donnerstag, dem 10. Juni 2021

We Are Football: Fußballmanager von Anstoss-Erfinder Gerald Köhler, der wieder auf die Tugenden von klassischen Managerspielen setzen will.

Ninja Gaiden: Master Collection: Die Action-Spiele um den Ninja Ryo Hayabusa finden endlich auch ihren Weg auf Steam. Im Paket enthalten sind Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.

Ab Freitag, dem 11. Juni 2021

Guilty Gear Strive: Neuester Ableger der beliebten Beat-em-up-Reihe, der auf ein komplett überarbeitetes Grafikgerüst setzt und so besonders eindrucksvoll aussieht.

Ab Sonntag, dem 13. Juni 2021

Lumberhill: Witziges Multiplayer-Spiel, in dem bis zu vier Holzfäller gemeinsam oder gegeneinander spielen und diverse Aufgaben erfüllen müssen. Neben dem Kleinhacken von Bäumen steht auch das Bekämpfen von Waldbränden und sogar Piraten auf dem Plan.

Alle neuen Spiele im Juni 2021

Der Juni ist zwar noch jung, hatte bisher aber schon einige Highlights zu bieten: Mit Biomutant und der PC-Umsetzung von Days Gone sind bereits zwei Kracher erschienen - was euch später in diesem Monat noch erwartet, seht ihr im Video.