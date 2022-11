Neu bei Steam: Eine Woche voller Geheimtipps steht bevor

Letzte Woche gab es auf Steam und Co. viele große neue Spiele - von CoD Warone 2 über Nobody: The Turnaround bis Marvel's Spider-Man Miles Morales:

23 11 Spider-Man: Miles Morales PC-Test: Ein großartiges Erlebnis, aber zu einem hohen Preis

Diese Woche geht es hingegen wieder etwas ruhiger zu. Und auch wenn die ganz großen Namen diesmal fehlen, gibt's einige spannende Geheimtipps auf Steam zu entdecken. Besonders Action-Fans dürften diese Woche auf ihre Kosten kommen.

Highlights der Woche

Evil West

4:43 Evil West: Der Trailer zum Wild-West-Shooter mit Vampiren macht keine halben Sachen

Genre: Shooter | Entwickler. Flying Wild Hog | Veröffentlichung: 22. November 2022

Flying Hog Games haben in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Action-Kracher rausgehauen, etwa die Shadow-Warrior-Reihe oder Hard Reset. Und auch in Evil West erwarten euch wieder brachiale Shooter-Action, in denen euch die Eingeweide eurer Feinde um die Ohren fliegen.

Etweder allein oder im Koop metzelt ihr euch in der Story-Kampagne durch Horden von Vampiren, Werwölfen und anderen gruseligen Monstern - und das alles in einem Wild-West-Setting. Da kann man definitiv gespannt sein.

Unser Shooter-Experte und Shadow-Warrior-Fan Christian Just ist jedenfalls überzeugt, dass Evil West ein Kracher werden kann:

Dysterra

0:52 Dysterra: Dieser Open-World-Shooter hat dicke Mechs und Crafting

Genre: Survival | Entwickler: Reality Magiq | Veröffentlichung: 23. November 2022

Dysterra will der große Survival-Hit des Jahres 2022 werden - und es bringt tatsächlich alles mit, um diesen Ambitionen gerecht zu werden. Neben Genre-Standards wie Basenbau, Crafting, Ressourcensammeln und Co. hat der Survival-Shooter auch noch wirklich schicke Grafik.

Hinter dem Projekt steckt übrigens der südkoreanische Publisher Kakao Games. Kakao gehört zu den größten und mächtigsten Internetkonzernen des Landes - mal sehen, ob die Tech-Experten nicht nur Messenger und Bezahlsysteme können, sondern auch Spiele.

Mehr Infos zu Dysterra findet ihr in unserer Preview:

Weitere Releases der Woche

Montag, 21. November

Climber: Sky is the Limit: Der Titel verbindet eine Klettersimulation aus der Ego-Perspektive mit Survival-Elementen. Auf Steam könnt ihr eine Demo ausprobieren!

Cats and the Other Lives: In diesem Adventure seid eine Katze und euer Besitzer stirbt. Die restliche Familie kommt nun in euer Haus und ihr müsst ihre Geheimnisse aufdecken.

Civilization 6 - Leader Pass: Der neue Season Pass enthält 12 neue Anführer, darunter bekannte Namen wie Abraham Lincoln, Ramses oder den bayrischen König Ludwig II.

0:51 Trailer zu Civilization 6 kündigt gleich 12 neue Anführer als DLC-Paket an

Dienstag, 22. November

Gungrave G.O.R.E.: Gungrave gilt bis heute als einer der besten VR-Shooter - jetzt folgt ein Third-Person-Shooer-Ableger für Flatscreen-Gamer.

Ship of Fools: In diesem Roguelike steuert ihr ein Schiff durch gefährliche Gewässer, in denen es vor Meeresungeheuern nur so wimmelt

Donnerstag, 24. November

War Robots: Frontiers: In diesem Free2Play-Online-Shooter baut ihr euren eigenen Kriegsroboter und stürzt euch dann in PVP-Matches. Quasi World of Tanks mit Mechs.

Freitag, 25. November

Sefirot Shards: Ein Rollenspiel, das auf kartenbasierte Kämpfe setzt. Ihr sammelt neue Helden, neue Karten und erlebt eine klassische Fantasy-Geschichte.

Gibt's einen Titel auf den ihr euch diese Woche besonders freut? Schreibt es uns in die Kommentare!