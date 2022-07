Neu bei Steam und Co.: Der größte Release der Woche ist eine besondere Skyrim-Mod

Wie üblich ist das Sommerloch nicht wirklich gespickt mit Veröffentlichungen bekannter AAA-Titel. Neben kleineren interessanten Spielen könnt ihr auch zu good old Skyrim zurückkehren - aber diesmal mit einer ganzen Schar an Freunden!

Wenn ihr nicht nur die Neuerscheinungen dieser Woche sehen wollt, sondern gleich die Releases des gesamten Monats, seid ihr mit folgendem Video gut bedient:

Highlight der Woche: Skyrim Together Reborn

The Elder Scrolls V: Skyrim ist eines der Spiele, die auch beim zwanzigsten Durchlauf noch Spaß machen können. Wer die Geschichten und Erlebnisse der Fantasy-Welt nicht mehr für sich behalten möchte, sondern mit Freunden teilen will, hat bald die Chance dazu. Mit der Mod Skyrim Together Reborn könnt ihr mit über 25 Freunden Drachen erlegen, Blutsauger werden oder einfach verstecken spielen.

Einen ersten Blick auf die Mod könnt ihr mit folgendem Video erhaschen, in dem sich über 25 Spieler gleichzeitig in Himmelsrand austoben:

Das Team hinter diesem besonderen Erlebnis arbeitete bereits am Vorgänger Skyrim Together. Die neue Mod soll jetzt eine solidere Grundlage haben, um einige zusätzliche Features einzubauen. So ist beispielsweise das Wetter in Version 1.0 noch nicht bei allen Spielern synchron.

Die Mod ist ab Freitag, den 08. Juli verfügbar. Wenn ihr bereits auf ein Skyrim 2 hofft, dann kann das auch nach hinten losgehen. Wieso das nämlich eine schlechte Idee wäre, erklären unsere Autoren hier:

WEITERE SPANNENDE SPIELE-RELEASES DER WOCHE

Montag, 04. Juli 2022

One Last Crane: Der Visual Novel im Anime-Stil startet mit einer deprimierenden Prämisse. Es geht um den Krebserkrankten Jungen Yuuki, der vor seinem Tod ein letztes Mal in sein Heimatdorf zurückkehren und seine Kindheitsfreundin besuchen möchte.

Dienstag, 05. Juli 2022

Last Call BBS: Wer lieber weniger Story und mehr Gameplay haben möchte, der kann in Last Call BBS mit zahlreichen Rätseln die Gehirnzellen trainieren. Ob ihr dabei eine Action-Figur aufbaut, Solitair spielt oder lieber anspruchsvollere Level bevorzugt, hier könntet ihr auf eure Kosten kommen.

Donnerstag, 07. Juli 2022

Klonoa Phantasy Reverie Series: Wer einen Zeitsprung in die späten 90er Jahre machen möchte, sollte Klonoa genauer begutachten. Das erste Klonoa-Spiel kam nämlich 1997 auf den Markt. Der bunte Sidescroller erscheint nach 25 Jahren in aufgehübschter Optik, bringt aber neben einem neuen Kostümset nichts neues dazu.

Ruinsmagus: VR-Fans aufgepasst! Im JRPG Ruins Magus könnt ihr in der Ego-Perspektive die Fantasy-Welt begutachten, mithilfe magischer Fähigkeiten die Gegner erledigen und die Geheimnisse der Ruinsmagus-Gilde aufdecken.

Matchpoint Tennis Championships: Wolltet ihr schon immer mal das Tennisfeld wie Rafael Nadal oder Roger Federer dominieren? Falls das in der Realität eher schwierig wird, könnt ihr dafür schon bald die virtuellen Gegner in Grund und Boden spielen.

Freitag, 08. Juli 2022

Madison: So richtig schön gruseln. Das konnten wir vor kurzem mit The Quarry, ansonsten beschränken sich die Releases des Horror-Genres aber eher auf die Halloween-Zeit. Mit Madison könnt ihr euch bald auch im Sommer zu Tode erschrecken. In der Ego-Perspektive schleichen, rätseln und rennen wir in Madison um unser Leben.

Wollt ihr aber lieber Teenie- statt Psycho-Horror, dann schaut euch doch mal unseren Test zu The Quarry an:

Garage Bad Dream Adventure: Das ist wohl das eigenartigste Spiel der Woche. Ihr spielt einen großköpfigen Roboter, der aus einer düsteren, dreckigen Maschinerie entkommen muss. Garage bedient sich offensichtlich an einigen Point & Click-Mechaniken, gepaart mit Rollenspiel-typischen Inhalten.

Dragon Forge: Wer hätte gedacht, dass Drachen ein Haus bauen können. Ihr spielt einen dieser handwerklich begabten Fantasy-Wesen, der sein Dorf aufbaut, Quests erfüllt und Ressourcen sammelt. Dabei dürft ihr aber nicht vergessen, die Spielwelt von einem bösen Fluch zu befreien.

Lodestar: Wer die Wartezeit zu Starfield verkürzen will, der kann sich Lodestar anschauen. Im Sci-Fi-Spiel könnt ihr aus der Third Person Planeten erforschen, Gegner bekämpfen und Ressourcen abbauen. Das Ganze könnt ihr sogar im Koop spielen! Und eine Demo ist jetzt bereits verfügbar.

Werdet ihr euch die Skyrim-Mod mal anschauen oder seid ihr eher Singleplayer-Spieler? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!