Neu bei Steam: Das meistgewünschte Spiel auf Steam erscheint diese Woche

Es ist mal wieder Montag und wenn ihr nicht gerade Urlaub habt, steht euch mit großer Wahrscheinlichkeit eine anstrengende Woche bevor. Doch es gibt auch einen Grund zur Freude!

Diese Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele auf Steam. Mit dabei: der aktuell meist gewünschte Titel überhaupt. Aber auch Mittelalter-Fans könnten ganz auf ihre Kosten kommen.

Highlight der Woche: Stray

Genre: Adventure | Entwickler: BlueTwelve Studio | Veröffentlichung: 19. Juli 2022

Stray ist aktuell das meistgewünschte Spiel auf Steam: Laut SteamDB steht das Adventure aktuell auf Platz Eins der meistgewünschten Spiele – noch vor großen Namen wie Starfield, The Day Before oder Stalker 2.

Doch worum geht’s in Stray eigentlich? Ihr übernehmt hier die Rolle einer namenlosen Katze in einer dystopischen Cyberpunk-Metropole voller Roboterbürger, die von ihrer Familie getrennt wurde und sie nun wiederfinden muss.

Der große Star des Spiels – neben unserem herumstreunenden Helden – ist aber die Atmosphäre, die von der faszinierenden Spielwelt verströmt wird. Schaut euch unbedingt die folgenden Screenshots an, dann wisst ihr, was wir meinen:

Stray - Screenshots ansehen

Spielerisch erwartet euch vorwiegend die Erkundung der Cyberpunk-Stadt, in der ihr auf schweren Maschinen, Mülltonnen und Hausfassaden herumklettert, aber auch zahlreiche Rätsel wollen gelöst werden. Kämpfe sind in Stray hingegen eher rar gesät, als Katze schleicht ihr nämlich besser an euren Feinden vorbei oder ergreift die Flucht.

In Géraldines Preview erfahrt ihr alles Weitere, was ihr zum Katzenabenteuer wissen müsst. Haltet diese Woche auch unbedingt eure Augen nach unserem Test offen.

58 20 Stray Gameplay-Fazit: Diese Cyberpunk-Welt trieft nur so vor Atmosphäre

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Dienstag, 19. Juli 2022

Endling – Extinction is Forever: Falls Katzen nichts für euch sind, könnte Extinction das passende Adventure für euch sein. Hier spielt ihr als Fuchs und müsst in einer vom Klimawandel zerstörten euer Überleben sichern.

As Dusk Falls: Die Entwickler nennen es ein interaktives Drama, das im Jahr 1999 in der Wüste Arizonas beginnt und eine Geschichte von zwei durchs Schicksal verbundenen Familien erzählt. Der Grafikstil ist jedenfalls schon mal ziemlich speziell, wie der Trailer zeigt:

Forza Horizon 5: Hot Wheels: Über ein halbes Jahr nach seinem Release bekommt Forza Horizon 5 endlich seinen ersten DLC, den Serienveteranen schon aus dem vierten Teil kennen. Auf bunten Hot Wheels-Bahnen erwarten euch extreme Strecken, selbst Loopings sind dabei.

Mittwoch, 20. Juli 2022

Hazel Sky: Und noch ein Adventure! Hier spielt ihr einen Maschinisten auf einer einsamen Insel, restauriert heruntergekommene Flugzeuge und löst natürlich zahlreiche Rätsel.

Baldur’s Gate: Dark Alliance 2: Der zweite Teil des D&D-Diablos erscheint fast 20 Jahre nach seinem Release für Playstation 2 und Xbox jetzt auch auf dem PC.

Tombstar: Ein Roguelike-Shooer aus der Iso-Perspektive., in dem ihr bustäblich einen Weltraumcowboy spielt.

Donnerstag, 21. Juli 2022

Renown: Ein ziemlich schick aussehendes Mittelalter-Survival-Spiel – allerdings mit Fokus auf Mehrspieler-PvP. Ähnlich wie in Rust geht’s um das Sammeln von Ressourcen, den Aufbau einer Basis und um Kämpfe mit anderen Spielern.

Hell Pie: Ein witziges Jump-n-Run, in dem ihr einen Geburtstagskuchen für Satan höchstpersönlich backen müsst.

Ex-Zodiac: Dieser Space Shooter ist, was Grafik und Gameplay anbelagt, eindeutig vom SNES-Klassiker Star Fox inspiriert.

Kingdom Gun: Und noch ein Plattformer – diesmal als Roguelike mit optionalem Koop.

Samstag, 23. Juli 2022

Raubritter: Das Open-World-Survival-Spiel haben wir euch bereits vergangene Woche vorgestellt. Die Entwickler mussten den Release aber kurzfristig um eine Woche verschieben.

Weitere Spiele-Releases im Juli

Diese Woche war nichts für euch dabei? Kein Problem! Der Juli hat neben Stray noch viel mehr zu bieten. Was ihr in den letzten Wochen verpasst habt und worauf ihr euch in der Nächsten freuen könnt, erfahrt ihr im Video.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!