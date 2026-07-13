10 Streaming-Highlights bei Netflix, Prime Video und Co.: Die Woche landet mit einem historischen Blockbuster die perfekte Vorbereitung auf Christopher Nolans Odyssey im Abo

Troja ist eine gute Vorbereitung auf den kommenden Film von Christopher Nolan. Bildquelle: Warner Bros.

Diese Woche erscheint am 16. Juli 2026 einer der heiß ersehnten Filme 2026: The Odyssey von Star-Regisseur Christopher Nolan. Hier haben Odysseus und die Griechen den Trojanischen Krieg allerdings bereits gewonnen und befinden sich auf ihrer langen Heimreise.

Doch die Streaming-Götter haben euch erhört: In Troja mit Brad Pitt und Orlando Bloom erfahrt ihr, was laut Dichter Homer davor passiert ist. Also eine gute Gelegenheit, die Erinnerungen einmal aufzufrischen, bevor es ins Kino geht.

Falls ihr euch lieber mit anderen Serien und Filmen eure Zeit vertreibt, haben wir natürlich noch andere tolle Geschichten in petto:

Highlight der Woche: Troja auf Prime Video

Weitere spannende Streaming-Releases:

Highlight der Woche: Troja auf Prime Video

2:03 Troja: Im Historienfilm wird unter anderem der antike Epos Ilias von Dichter Homer adaptiert

Autoplay

Genre: Mythologie/Action/Krieg I Release: 2004 I Regisseur: Wolfgang Petersen I Cast: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Julian Glover, Brian Box I Wo streamen? Prime Video ab 16. Juli

Wir alle kennen das Trojanische Pferd. Der clevere Schachzug von Odysseus bescherte den Griechen endlich den Sieg in einem jahrelangen, blutigen Kampf. Doch alles begann mit einer Liebe, die nicht sein durfte: Der trojanische Prinz Paris entführt seine Geliebte Helena nach Troja, die eigentlich die Ehefrau des spartanischen Königs Menelaos ist. Der lässt die Demütigung natürlich nicht einfach auf sich sitzen und es entbrennt ein monumentaler Krieg.

The Odyssey von Christopher Nolan setzt quasi nach diesen Ereignissen an. Der Film ist aber keine Fortsetzung von Petersens Werk, sondern lediglich eine Adaption des zweiten traditionellen Epos von Homer.

Kleine Info an dieser Stelle: Aktuell ist bei Prime Video noch nicht gelistet, ob Troja tatsächlich erscheint. Wir haben bereits bei Amazon nachgefragt, aber noch keine offizielle Antwort erhalten. Es kommt dabei häufiger vor, dass Filme und Serien angekündigt werden, aber letztendlich doch nicht auf dem Streaming-Dienst erscheinen. Sollte dies der Fall sein, bauen wir diesen Artikel natürlich entsprechend um.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Netflix

Ab Freitag, den 17. Juli:

The Creator (2023): Das hier ist etwas für alle Sci-Fi-Fans. In der Zukunft tobt ein unerbittlicher Kampf zwischen der Menschheit und einer künstlichen Intelligenz. Ex-Spezialagent Joshua (John David Washington) soll den Entwickler der KI aufspüren, um dessen Geheimwaffe auszuschalten. Doch diese vermeintliche Superwaffe ist nicht das, was Joshua gedacht hat, und so beginnt er alles, was er weiß, zu hinterfragen.

(2023): Das hier ist etwas für alle Sci-Fi-Fans. In der Zukunft tobt ein unerbittlicher Kampf zwischen der Menschheit und einer künstlichen Intelligenz. Ex-Spezialagent Joshua (John David Washington) soll den Entwickler der KI aufspüren, um dessen Geheimwaffe auszuschalten. Doch diese vermeintliche Superwaffe ist nicht das, was Joshua gedacht hat, und so beginnt er alles, was er weiß, zu hinterfragen. The East Palace – Staffel 1: Die neue südkoreanische Dark-Fantasy-Serie sieht verdammt gut aus! Der kaiserliche Palast wird von einem tödlichen und übernatürlichen Fluch heimgesucht. Um das Reich zu retten, heuert der König den arroganten Geisterjäger Gu-cheon (Nam Joo-hyuk) und die Hofdame Saeng-gang (Roh Yoon-seo) an. Denn nur Gu-cheon kann im Reich der Toten wandeln und nur Saeng-gang hört die Stimmen der Verstorbenen.

Franziska Hammerschmidt Pssst! Hier ist Franzi. Ich habe mich mal schnell in die Liste geschmuggelt, um euch zu sagen, wie gespannt ich auf The East Palace bin. Normalerweise bin ich kein allzu großer Fan von Serien mit Horror-Elementen, aber mich hat die Mischung aus Silent Hill, Stranger Things und The Medium im Trailer echt neugierig gemacht. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen! Und ihr habt es hier zuerst erfahren: Ich glaube, The East Palace könnte ein guter Kandidat für Platz 1 der Netflix-Charts sein. Aber wir werden sehen.

Neu bei Prime Video

Ab Mittwoch, den 15. Juli:

Evil Dead Rise (2023): Die Spin-off-Reihe zu Tanz der Teufel wurde gerade erst mit Evil Dead Burn (Release: 9. Juli 2026) im Kino fortgesetzt, da könnt ihr euch den Vorgänger gleich noch einmal im Streaming anschauen. In einem maroden Hochhaus in LA wird hier durch ein Erdbeben das berüchtigte Buch der Toten freigelegt. Ihr könnt euch denken, was euch blüht: Dämonische Kräfte nehmen Besitz von einer dreifachen Mutter (Alyssa Sutherland) und ihre Schwester (Lilly Sullivan) muss einen blutigen Überlebenskampf führen, um ihre Neffen und Nichten zu beschützen.

2:23 Evil Dead Rise: 2023 wird die legendäre Horrorreihe mit völlig neuer Besetzung fortgesetzt

Final Destination (2000): Die Horror-Filmreihe prägt unsere realen Ängste wie keine andere. So fangen wir an zu schwitzen, wenn ein Lkw mit Holz- und Stahlladungen vor uns auf der Straße fährt oder der monatliche Besuch auf der Sonnenbank wieder ansteht. Der erste Teil lehrt uns, dass das Flugzeug vielleicht doch nicht das sicherste Transportmittel der Welt ist ...

(2000): Die Horror-Filmreihe prägt unsere realen Ängste wie keine andere. So fangen wir an zu schwitzen, wenn ein Lkw mit Holz- und Stahlladungen vor uns auf der Straße fährt oder der monatliche Besuch auf der Sonnenbank wieder ansteht. Der erste Teil lehrt uns, dass das Flugzeug vielleicht doch nicht das sicherste Transportmittel der Welt ist ... Conjuring: Die Heimsuchung (2013): Falls euch Final Destination noch nicht genug Angst eingejagt hat, könnt ihr direkt mit dem Anfang der nächsten Horror-Reihe weitermachen. Hier wird das Haus einer siebenköpfigen Familie von dem bösartigen Geist einer Hexe heimgesucht und die berühmten Dämonologen Ed (Patrick Wilson) und Lorraine (Vera Farmiga) Warren eilen ihnen zu Hilfe.

Ab Samstag, 18. Juli:

Suits – Staffel 1-9: Neben Better Call Saul gehört Suits zu den besten Anwaltsserien, der letzten zwei Jahrzehnte. Und das, obwohl die Hauptfigur Mike Ross (Patrick J. Adams) eigentlich gar kein abgeschlossenes Jurastudium hat ...

Ab Sonntag, 19. Juli:

Der weiße Hai 1-4: Hach ja, gefährliche Haie. Die kultige Filmreihe hat das Genre des Hai-Horrors quasi begründet und hat die Knorpelfische als bedrohliche Bestien der Meere berühmt gemacht. Beim allerersten Film saß 1975 Regisseur-Legende Steven Spielberg im Regiestuhl.

Neu bei Disney Plus

Ab Mittwoch, den 15. Juli:

Grey’s Anatomy – Staffel 22: Nach einer kleinen Sommerpause geht die Ausstrahlung jetzt endlich weiter und erfolgt in einem wöchentlichen Rhythmus. Demnach erscheint am 15. Juli endlich Episode 7 von den insgesamt 18 Folgen.

Neu bei Apple TV

Ab Mittwoch, den 15. Juli:

Lucky – Staffel 1: In dieser neuen Serie geht ein millionenschwerer Raubüberfall schief und die titelgebende Betrügerin (Anya Taylor-Joy) befindet sich auf der Flucht. Dabei wird sie nicht nur von FBI, sondern auch von einem skrupellosen Verbrecherboss gejagt. Lucky basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Marissa Stapley.

Wenn für euch dieses Mal nichts Spannendes dabei ist, dann haben wir noch die Neuheiten der letzten Woche für euch. Tatsächlich könnt ihr nämlich aktuell gleich drei beliebte Filme von Christopher Nolan nachholen. Bis Die Odyssee am 16. Juli 2026 erscheint, sind es ja noch ein paar Tage hin.

Was schaut ihr gerade für Serien? Und welchen Film könnt ihr allen anderen nur wärmstens empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!