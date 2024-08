Neue Anschuldigungen gegen den größten YouTuber der Welt: Was MrBeast jetzt vorgeworfen wird

In den letzten Wochen wurden immer schwerwiegendere Vorwürfe gegen MrBeast laut.

In den vergangenen Tagen sind schwere Vorwürfe gegen den YouTuber Jimmy MrBeast Donaldson laut geworden. Zwei ehemalige Mitarbeiter haben in verschiedenen Videos Anschuldigungen gegen MrBeast und sein Unternehmen erhoben.

Diese beinhalten Behauptungen über gefälschte Videos, illegale Aktivitäten und unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz.

Das wird MrBeast vorgeworfen

Am 24. Juli 2024 veröffentlichte Ex-MrBeast-Mitarbeiter DogPack404 ein 53-minütiges Video mit dem Titel I Worked For MrBeast, He’s A Fraud (deutsch: Ich habe für MrBeast gearbeitet, er ist ein Betrüger .

DogPack404 beginnt das Video mit den Worten:

Ich bin ein ehemaliger Mitarbeiter von MrBeast und heute beschuldige ich die Firma, Videos gefälscht, illegale Lotterien veranstaltet und gefälschte Autogramme verkauft zu haben. Ich würde das als Betrug bezeichnen.

Gefälschte Videos

Der erste Vorwurf betrifft die Manipulation von Videos. DogPack404 behauptet, dass viele der aufwendig produzierten Videos von MrBeast nicht echt seien.

Er zeigt Ausschnitte aus verschiedenen MrBeast-Videos und weist auf angeblich computergenerierte Bilder (CGI) und andere gefälschte Elemente hin.

So soll das Video Train Vs Giant Pit , in dem MrBeast offenbar einen Güterzug in ein riesiges Loch stürzen lässt, CGI-Elemente enthalten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dasselbe gilt unter anderem für Lamborghini Vs World’s Largest Shredder , We Built a Jet Powered Car for MrBeast und I Survived 7 Days In An Abandoned City

Außerdem soll ein regelmäßiger Teilnehmer an MrBeasts Spielshows namens Mack Hopkins in Wirklichkeit ein Schauspieler und heimlicher Mitarbeiter der Firma sein.

Falsche Autogramme & illegale Lotterien

Ferner behauptet DogPack404, dass einige Fans gefälschte Autogramme von MrBeast erhalten haben.

Diese Vorwürfe beziehen sich auf Autogrammkarten oder signierte Gegenstände, die nicht tatsächlich von MrBeast signiert wurden, sondern von jemand anderem oder durch maschinelle Reproduktion.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zudem wird MrBeast vorgeworfen, illegale Lotterien zu betreiben. Viele seiner Wettbewerbe und Verlosungen könnten als Lotterien eingestuft werden, die gesetzlich geregelt werden müssen. Eine Lotterie besteht aus drei Elementen: einem Preis, Zufall und einer Gegenleistung – und all dies soll bei den Give-aways von MrBeast der Fall sein.

Vertuschte Skandale

Am 8. August 2024 veröffentlichte DogPack404 ein weiteres Video namens I Worked For MrBeast, He's A Sociopath (deutsch: Ich habe für MrBeast gearbeitet, er ist ein Soziopath ), dieses Mal in Zusammenarbeit mit einem weiteren Ex-Mitarbeiter namens Jake Weddle, das noch schwerwiegendere Anschuldigungen enthält

Weddle behauptet, dass MrBeast einen registrierten Sexualstraftäter beschäftigt habe, der später wegen seines Verhaltens gegenüber Minderjährigen entlassen wurde. Er vermutet, dass MrBeast diesen Vorfall vertuscht habe, um sein Image zu schützen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Weddle erklärt, dass der betreffende Mitarbeiter häufig in Videos und Thumbnails zu sehen war, aber immer eine Maske trug, um seine Identität zu verbergen. Dies deutet laut Weddle darauf hin, dass MrBeast von den Vorwürfen wusste und diese absichtlich vertuschte.

Ferner erhebt DogPack404 Vorwürfe gegen einen Kameramann von MrBeast, der während der Dreharbeiten zu 100 Boys Vs 100 Girls For $500,000 die teilweise minderjährigen Teilnehmerinnen in unangenehme Situationen gebracht haben soll:

Du hast diese Mädchen in einem Kreis gefangen und sie auf einem rauen Boden schlafen lassen, dann hast du sie mit Farbdämpfen high gemacht und dann hast du versucht, sie zu f***en.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zu diesen Vorwürfen soll es DogPack404 zufolge zu einem späteren Zeitpunkt noch ein eigenes Video geben.

Ernsthafte Probleme bei Dreharbeiten

Während der Dreharbeiten zu MrBeasts neuer Prime-Video-Serie Beast Games in Las Vegas gab es Vorwürfe über organisatorisches Chaos und gesundheitliche Probleme.

Teilnehmer und Produktionsmitarbeiter berichteten in der New York Times von zahlreichen Missständen, darunter mangelnde medizinische Versorgung, unzureichende Verpflegung und unfaire Wettbewerbsbedingungen.

In einem nahe gelegenen Krankenhaus sollen zahlreiche Teilnehmer wegen Dehydrierung, Erschöpfung und Knochenbrüchen behandelt worden sein. Teilnehmer berichteten von langen Wartezeiten ohne Essen und Trinken und unzureichenden Schlafmöglichkeiten.

Einige Teilnehmer mussten angeblich ohne ihre notwendigen Medikamente auskommen, was zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen geführt haben soll.

Die YouTube- und TV-Köchin Rosanna Pansino, die als Gast an der Show mitwirkt, bestätigt, dass sie von mindestens fünf Teilnehmern und Teilnehmerinnen kontaktiert wurde.

Keine Reaktion von MrBeast

Bisher hat MrBeast selbst noch nicht auf die Vorwürfe reagiert. Stattdessen meldete sich der Vorgesetzte von DogPack404 nach dessen ersten Video mit folgendem Statement auf X zu Wort. Ihm zufolge sind viele der Vorwürfe haltlos:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Vorwürfe und Reaktionen darauf haben bereits zu heftigen Diskussionen und Kontroversen innerhalb der YouTube-Community geführt. Fans und Kritiker fordern in den sozialen Medien Klarheit und Transparenz vom weltweit größten YouTuber.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Situation entwickelt und ob MrBeast zu den Vorwürfen Stellung nehmen wird.

Aufgrund der bereits im Netz geführten hitzigen Diskussion und den schweren Anschuldigungen haben wir uns dazu entscheiden, aus Kapazitätsgründen keine Kommentarsektion unter diesem Artikel anzubieten.