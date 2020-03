Call of Duty: Modern Warfare ist zwar ein Reboot, trotzdem hat Entwickler Infinity Ward die Vergangenheit nicht vergessen. Einem Veteranen der älteren Serienteile ist aufgefallen, dass der neue Ableger einige Easter Eggs mit Referenzen zu Modern Warfare 2 enthält. Konkret geht es um Waffen-Charms, die mit Season 2 ihren Weg in den Multiplayer-Shooter fanden.

Auf Reddit teilte der Spieler seinen Fund und setzte ihn in Kontext mit entsprechenden Szenen aus Modern Warfare 2:

Ghost und Modern Warfare 2

Nachdem CoD: Modern Warfare mit Ghost einen beliebten Charakter aus Modern Warfare 2 als Operator ins Spiel brachte, kommen jetzt also noch Items hinzu, die sich auf den zweiten Serienteil besinnen.

Eigentlich hat Ghost die Ereignisse währned der Story von MW 2 nicht überlebt. Zwei der Waffen-Charms im neuen Teil erinnern nun an die Tötung des beliebten Charakters. Konkret handelt es sich um folgende kontroverse Momente:

Die Überbrückungskabel kamen in CoD: Modern Warfare 2 zum Einsatz, als Ghost einen Gegner damit folterte.

Der Revolver wurde von General Shepard verwendet, um Ghost und Roach zu erschießen.

Anschließend überschüttete ein Soldat die beiden Charaktere mit Benzin, woraufhin General Shepard sie anzündete. Daran erinnert der Benzinkanister-Charm.

In einem extra Artikel haben wir übrigens die kontroversesten Momente der CoD-Geschichte aufgeführt. Besonders Modern Warfare hat stets großen Wert auf Schocker gelegt.

So bekommt ihr die Charms

Um alle drei Anhänger zu bekommen, müsst ihr den Battle Pass kaufen und grinden. Der Revolver ist auch im kostenlosen Paket enthalten. Die Items werden als Belohnungen für das Erreichen der folgenden Stufen ausgeschüttet:

Revolver »Schwarzschuss« - Stufe 39 (kostenlos)

- Stufe 39 (kostenlos) Benzinkanister »Aufgefüllt« - Stufe 54 (nur mit Battle Pass)

- Stufe 54 (nur mit Battle Pass) Überbrückungskabel »Unter Strom« - Stufe 69 (nur mit Battle Pass)

Habt ihr weitere Easter Eggs in Call of Duty: Modern Warfare entdeckt, die an frühere Serienteile erinnern? Teilt eure Funde gerne mit der Community in den Kommentaren!