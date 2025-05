Nach Jahren gibt's endlich neue Infos zum spannendsten Open-World-Spiel, das keiner auf dem Schirm hat

Chefentwickler Chris Hunt verrät endlich neue Details zu Kenshi 2.

Kenshi ist ein gnadenloses Open-World-Rollenspiel, das euch in eine ebenso faszinierende wie brutale postapokalyptische Welt wirft und euch völlige Freiheit lässt – und für den Autor dieser Zeilen die bis heute beste Sandbox neben Mount & Blade: Warband und Star Sector.

Und obwohl der Nachfolger, Kenshi 2, schon vor einer gefühlten Ewigkeit angekündigt wurde, blieben handfeste Informationen lange Mangelware.

Doch nach Jahren des Wartens gibt es endlich ein Update direkt von den Entwicklern, das mehr darüber verrät, was Ihr vom nächsten Ausflug in diese einzigartige Sandbox erwarten dürft.

Was steckt hinter dem Mythos Kenshi 2?

Wer Kenshi kennt, weiß: Hier wird Open World wirklich großgeschrieben. Keine Questmarker, keine Handholding-Tutorials, sondern pure Freiheit und gnadenlose Survival-Atmosphäre. Und genau das bleibt auch für Kenshi 2 das Leitmotiv.

Kenshi 2 will all das nicht nur fortführen, sondern auf ein neues Level heben – und das mit einer spannenden Zeitreise: Die Handlung spielt 1.000 Jahre vor dem ersten Teil. Ihr erlebt also eine Welt, die sich noch im Aufbau befindet, mit anderen Fraktionen, Technologien und gesellschaftlichen Strukturen. Die Spielwelt soll zudem 50 Prozent größer sein.

Ein echter Gamechanger für Kenshi 2 könnte auch der Engine-Wechsel werden. Statt der alten Ogre-Engine kommt jetzt Unreal Engine 5 zum Einsatz. Das bringt nicht nur schickere Grafik, sondern auch neue technische Möglichkeiten.

Dank Features wie World Partition, Nanite und Lumen erwarten euch größere, detailliertere Landschaften, dynamische Beleuchtung und eine deutlich bessere Performance – im Vorgänger ein massives Problem, selbst auf High-End-Rechnern.

Die Entwickler sagen, dass das Arbeiten mit der neuen Engine zudem viel einfacher und schneller sei und das auch sehr den Moddern zugutekommen wird.

Wann erscheint Kenshi 2?

Lo-Fi Games ist inzwischen auf 33 Mitarbeiter angewachsen – ein Quantensprung, wenn man bedenkt, dass Chris Hunt den ersten Teil fast im Alleingang entwickelt hat.

Auch wenn es jetzt endlich wieder Infos gibt: ein konkretes Releasedatum bleibt uns Lo-Fi Games noch schuldig. Die Community rechnet mit einem Release frühestens Ende 2025 oder 2026, denn das Team will das Spiel erst dann veröffentlichen, wenn es wirklich fertig ist; eine Early-Access-Phase ist dieses Mal nicht geplant.

Immerhin: Die Tatsache, dass mittlerweile Übersetzer für verschiedene Sprachen an Bord sind, deutet darauf hin, dass sich Kenshi 2 nach Jahren der Stille inzwischen in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befindet.