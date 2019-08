Jede Woche ist Release-Woche in der Welt der Computerspiele. Da macht auch der Zeitraum 12. bis 16. August 2019 keine Ausnahme. Welche PC-Neuerscheinungen in dieser Woche einen Blick wert sind, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Dabei zeigen wir euch nicht nur die bekanntesten Spiele, sondern werfen auch ein Auge auf interessante Indie-Titel, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet.

So könnt ihr am Freitag etwa im Sidescroller The Adventures of Sullivan als Kopfgeldjäger im Ruhestand spielen und eure Katze von einer Horde gefährlicher Cyborg-Fledermäuse retten. Oder ihr fechtet im Sandbox-Strategiespiel Make War Massenschlachten zwischen knuffigen Comic-Figürchen aus.

Wem das einen Hauch zu abgedreht ist, der kann sich am Dienstag in Rebel Galaxy Outlaw ins Raumschiff-Cockpit schwingen, rasante Dogfights in den Weiten des Alls ausfechten und die Geschichte von Protagonistin Juno Markev erleben. Lest unseren Test zu Rebel Galaxy Outlaw, wenn ihr wissen wollt, ob das Spaß macht.

Mit Ion Fury erscheint am Donnerstag ein Retro-Shooter in der klassischen Duke-Nukem-Engine, der aber nicht um moderne Elemente verlegen ist. Kürzlich sorgte Publisher 3D Realms für Schlagzeilen, als die bekannte Metal-Band Iron Maiden Klage wegen des damaligen Namens des Spiels einreichte: Ion Fury hieß nämlich Ion Maiden, was in den Augen der Band eine Verletzung ihrer Markenrechte darstellte.

Ebenfalls am Donnerstag erscheint mit Darq ein Horror-Adventure in sehr speziellem Artdesign, das an die Filme des Regisseurs Tim Burton (The Nightmare Before Christmas, Corpse Bride) erinnert. Wir spielen einen Jungen, der luzide Albträume durchlebt, sich also dem Umstand des Träumens bewusst ist. Schaut euch diesen Trailer zu Darq an, um einen Eindruck vom Spiel zu bekommen.

DARQ - Screenshots ansehen

Im Folgenden lest ihr unsere Release-Liste der Woche:

Montag, 12. August

Dienstag, 13. August

Mittwoch, 14. August

Donnerstag, 15. August

Freitag, 16. August