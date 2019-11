Diese Woche erleben wir den Spiele-Herbst in seinem ganzen, wunderbaren Ausmaß. Gleich drei spannende Titel werden kurz hintereinander Veröffentlicht. Das Tolle dabei: Jeder spricht völlig unterschiedliche Spielertypen an.

Während Action-Freunde den lang herbeigesehnten PC-Release von Red Dead Redemption 2 feiern dürfen, stürzen sich Strategen höchstwahrscheinlich lieber auf den Tierpark-Simulator Planet Zoo. Rennspiel-Freunde bekommen zudem am Freitag ein neues Need for Speed. Doch auch Abseits des Mainstreams finden sich in der ersten November-Woche noch ein paar interessante Spiele, die sich einen Blick verdient haben.

Beispielsweise veröffentlichen die Entwickler der Pendulo Studios am Dienstag ihr Story-Adventure Blacksad: Under the Skin. Der Titel sieht mit seinem comichaften Katzen-Detektiv zwar auf den ersten Blick knuffig aus, soll aber eine spannende und erwachsene Geschichte erzählen. Vergleichen lässt sich Blacksad am ehesten mit dem hervorragenden Telltale-Adventure The Wolf Among Us.

Am Mittwoch startet dann der Early Access von A Year of Rain. Das RTS kommt von dem Hamburger Entwicklerstudio Daedelic und erinnert sehr stark an Warcraft 3. Wie in dem Blizzard-Klassiker wird es eine vollwertige Story-Kampagne geben, die wir in diesem Fall aber auch mit unseren Freunden im Koop angehen dürfen.

Montag, 4. November

Vecter Early Access (kostenloses Oldscholl-Rennspiel im Vektorlook)

It Will Find You (atmosphärisches Horror-Adventure in einem düsteren Wald)

Dienstag, 5. November

Mittwoch, 6. November

A Year of Rain Early Access (klassisches RTS wie früher bei Warcraft 3)

Meteorfall: Krumit's Tale (comichaftes Roguelike mit Spielkarten)

Donnerstag, 7. November

Skybolt Zack (rasanter Plattformer im Stil alter Arcade-Automaten)

Superverse Early Access (schneller, effektreicher Weltraum-Shooter)

Freitag, 8. November