Diese Woche erwartet euch nicht nur die gamescom 2021, auch einige spannende Spiele-Releases auf Steam stehen ins Haus. Insbesondere Fans von Rollenspielen und Shootern sollten ganz genau hinsehen, denn es kehren zwei beliebte Serien zurück.

Highlight der Woche: King's Bounty 2

Genre: Rollenspiel | Release: 24. August 2021 | Entwickler: 1C Entertainment | Plattform: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Nach 13 Jahren Wartezeit und etlichen Erweiterungen bekommt King's Bounty am 24. August 2021 endlich eine echte Fortsetzung. Falls ihr noch nie davon gehört habt: Bei der Spieleserie handelt es sich um rundenbasierte Taktikrollenspiele im Stil von Heroes of Might & Magic. Ihr erkundet also eine riesige Spielwelt, rekrutiert neue Truppen in Form von Soldaten, Zauberern, Monstern und mehr und setzt diese in rundenbasierten Hexfeld-Gefechten ein.

Die größte Neuerung im neuen Serienteil ist der Sprung von der Iso- zur Third-Person-Perspektive, denn ihr erkundet die Spielwelt nun wie in einem 3D-Rollenspiel à la Gothic. Eine richtige Open World dürft ihr aber nicht erwarten, vielmehr durchlauft ihr während der rund 50-stündigen Story diverse große Areale, in denen euch Questgeber, Gespräche. Rätsel und natürlich Kämpfe erwarten - und diese fallen wieder genauso strategisch und rundenbasiert aus, wie ihr es von der Serie erwarten würdet.

Aliens: Fireteam Elite

Genre: Shooter | Release: 24. August 2021 | Entwickler: Cold Iron Studios | Plattform: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5

Die Spiele zum beliebten Alien-Franchise schwanken qualitativ leider extrem: Während etwa Alien: Isolation ein grandioses Gruselabenteuer war, entpuppte sich der Shooter Alien: Colonial Marines nach einer unglücklich verlaufenen Entwicklung als riesiger Flop.

Mit Aliens: Fireteam Elite steht nun der nächste Versuch ins Haus, mal wieder einen richtig guten Shooter im Alien-Universum zu veröffentlichen. Im Koop schlüpfen hier drei Spieler in die Rolle von Marines, die sich durch insgesamt zwölf verschiedene Missionen kämpfen. Das Ganze könnt ihr euch wie Left 4 Dead aus der Third-Person-Perspektive vorstellen, nur dass ihr hier zwanzig verschiedene Arten von Xenomorph statt Zombies wegballert. Ob das Resultat auch Spaß macht, lest ihr noch pünktlich zum Release in unserem kommenden Test.

Alle Releases der Woche vom 23. bis 29. August 2021

Dienstag, 24. August 2021

Mittwoch, 25. August 2021

Psychonauts 2: Langerwarteter Jump'n'Run-Nachfolger von Gamedesigner-Ikone Tim Schafer.

Murder Mystery Machine: Ein spielbarer Thriller, bei dem ihr Tatorte untersucht und Verbrechen löst.

Metal Dogs: Ein Action-Roguelike mit Hunden in der Hauptrolle.

Donnerstag, 26. August 2021

Bum Simulator: Abgedrehtes Adventure, bei dem ihr als Obdachloser verschiedene Rätsel lösen müsst.

Myst: Zeitgemäßes Remake des surrealen Puzzlespiel-Klassikers.

Elmarion: The Lost Temple: Klassischer Dungeon Crawler aus der Ego-Perspektive

Black Geyser: Couriers of Darkness: Ebenfalls ein klassisches Rollenspiel, allerdings aus der für CRGSs typischen Iso-Perspektive.

Sprocket: Hier schraubt ihr relativ realtische Panzer zusammen und testet sie in Kampfeinsätzen.

Freitag, 27. August 2021

Tormented Souls: Ein Surival-Horror-Spiel, das von den alten Resident Evil- und Alone in the Dark-Spielen inspiriert wurde - fixierte Kameraperspektiven inklusive.

Weitere Releases im August

Auch wenn der Monat bald rum ist, lohnt sich ein Blick in unser Video der spannendsten Releases des Monats August. Denn nicht nur könntet ihr vielleicht die ein oder andere coole Neuerscheinung verpasst haben - auch erscheinen Anfang nächster Woche noch einige interessante Titel.