Auf Steam ist gerade ein spannender Mix aus Rollenspiel, Fantasy und Taktik so günstig wie nie

Kaum ist der Sale vorbei, schlägt Steam wieder mit neuen Rabatten zu.

Der große Steam Sommer Sale ist zwar vorbei, aber auch zum Wochenanfang warten noch einige gute Deals bei Valves Spieleplattform. So könnt ihr euch nun etwa King's Bounty 2 so günstig sichern, wie es noch nie zuvor bei Steam erhältlich war. Allerdings solltet ihr genau wissen, worauf ihr euch einlasst. Wir stellen euch den Titel deshalb kurz vor.

Was ist King's Bounty 2?

6:11 King's Bounty 2 - Über sechs Minuten Gameplay aus dem schicken RPG-Strategie-Mix

Genre: Taktik-Rollenspiel | Release: August 2021 | Preis & Rabatt: 8 Euro, 80 Prozent reduziert

Das taktische Rollenspiel ist, wie der Name schon erahnen lässt, der neueste Teil der King's Bounty-Serie, macht aber so einiges anders und lehnt sich stärker in Richtung Rollenspiel als jemals zuvor. Ihr erkundet hier die Welt aus der Schulterperspektive, erlebt Zwischensequenzen, dürft Entscheidungen in Quests treffen und in ein tiefes Charaktersystem einsteigen. Wie das aussieht, zeigt euch obiges Gameplay-Video.

Trotzdem bleibt King's Bounty 2 aber ein Spiel für Taktik-Fans. Denn die Taktik-Kämpfe sind genauso anspruchsvoll wie in vorherigen Spielen und gerade für Einsteiger ziemlich knifflig. Wer sich ein Rollenspiel erhofft und die rundenbasierten Kämpfe nur als notwendiges Übel sieht, wird mit dem Titel wahrscheinlich nicht glücklich.

Mit seiner Neuausrichtung machte King's Bounty 2 längst nicht alle Fans glücklich, wie sich auch an den eher durchwachsenen Steam-Bewertungen zeigt. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr im Sale zuschlagen wollt, dann lest euch am besten zuerst unseren ausführlichen Test durch. Und sollte euch nach dem Kauf der Einstieg schwerfallen, verspricht unser Einsteiger-Guide schnelle Hilfe:

Was haltet ihr von King's Bounty 2? Klingen die Neuerungen für euch eher vielversprechend, oder abschreckend? Habt ihr vielleicht schon länger einen Kauf in Erwägung gezogen und schlagt nun endlich zu? Oder besitzt ihr das Spiel schon länger und könnt vielleicht selbst eine Empfehlung abgeben? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!