Neu bei Steam: Strategiefans erwartet eine spannende Woche

Vergangene Woche hat es auf Steam richtig gekracht, denn mit Marvel’s Spider-Man Remastered und Farthest Frontier sind zwei der meisterwarteten Spiele des Sommers 2022 erschienenen. Doch auch in dieser Woche erwarten euch wieder einige spannende neue Releases auf Steam.

Mit dabei: Zahlreiche Aufbauspiele, ein neuer Dark Souls-Konkurrent und eines der interessantesten Strategiespiele des Sommers.

Highlight der Woche: Regiments

Genre: Strategie | Entwickler: Bird's Eye Games | Veröffentlichung: 16. August 2022

MicroProse war in den 1990er-Jahren eine echte Institution für gute Strategie- und Aufbauspiele: Große Namen wie Civilization, X-COM, Master of Orion und Rollercoaster Tycoon erschienen unter der Flagge des australischen Unternehmens.

Nach seinem unrühmlichen Ende 2003 wurde MicroProse 2019 neu gegründet und will sich erneut als Publisher für Strategie-, Aufbau- und Simulationsspiele etablieren und hat einige spannende Projekte in der Entwicklung. Mit Regiments erscheint ein erster großer Hoffnungsträger in dieser Woche.

Worum geht’s? Regiments spielt in einer alternativen Realität, in der der Kalte Krieg im Jahr 1989 eskaliert ist und Deutschland zum Schauplatz von Schlachten zwischen NATO und dem Warschauer Pakt wird.

Als reines Singleplayer-Spiel steht hier die Story-Kampagne im Fokus, in der ihr das Geschehen des fiktionalen Dritten Weltkriegs aus verschiedenen Perspektiven erleben werdet – zu den spielbaren Fraktionen gehören unter anderem West- und Ostdeutschland, die USA, und die Sowjetunion.

In den taktischen Schlachten kommandiert ihr übrigens im großen Maßstab. Statt jeden Soldaten einzeln zu steuern, befehligt ihr hier ein komplettes Regiment mit tausenden Soldaten. Dazu kommen über 100 authentisch nachgebildete Fahrzeugmodelle von ikonischen Vehikeln wie dem Leopard 2, dem T-72M oder dem M2 Bradley Fighting Vehicle.

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Montag, 15. August 2022

Backpack Hero: Ein Strategie-Roguelike, in dem sich alles um das Management eures mit Loot gefüllten Rucksacks dreht.

Fashion Police Squad: Witziger Singleplayer-Shooter, in der ihr Modeverbrechen wie Socken in Sandalen oder Baggy Pants hart bestraft.

Dienstag, 16. August 2022

Way of the Hunter: Realistische Jagdsimulation, in der ihr in zwei riesigen Open Worlds Rehen, Bären und anderen Wildtieren auflauert.

Rollerdrome: Originelle und ziemlich temporeiche Mischung aus Shooter und Rollschuh-Skating.

City Block Builder: In diesem Aufbauspiel baut ihr im L.A. der 50er-Jahre Geschäfte wie Kinos, Jazzclubs oder Restaurant, richtet diese ein und kümmert euch um den Betrieb.

Mittwoch, 17. August 2022

Catizens: Dieses Aufbauspiel beschreibt sich selbst als eine Mischung aus Rimworld und Die Sims – mit Katzen in der Hauptrolle.

Donnerstag, 18. August 2022

Thymesia: Ein knallhartes Soulslike, das genau wie das große Vorbild auf eine düstere Fantasywelt setzt. Mehr Infos dazu findet ihr in unserer Preview:

99 12 Thymesia Das vielleicht beste Soulslike 2022, das nicht Elden Ring heißt

Madden NFL 23: Der jährliche Ableger von EA Sports‘ American-Football-Spiel, der dieses Mal viele Verbesserungen für den Karrieremodus bietet.

Cursed to Golf: Ziemlich abgedrehtes Golfabenteuer, in dem ihr durch gekonntes Einlochen aus der Hölle entkommen müsst.

ZooKeeper: Hier werdet ihr zum Zoobesitzer, baut Gehege und bringt sogar längst ausgestorbene Dinosaurier zurück.

We Are OFK: Für diese Visual Novel wurde die virtuelle Band OFK erfunden – jede Woche erscheint hier eine neue Episode des Spiels sowie ein neuer Song.

Freitag, 19. August 2022

Sir Whoopass: Immortal Death: Humorvolles Action-RPG, in dem ihr in die Rolle des Helden Sir Whoopass schlüpft, der ein fleischfressendes Auto namens Car-Nivor fährt.

Weitere neue Spiele im August

Der August ist gerade erst zur Hälfte vorbei und es warten noch einige spannende Spiele auf euch. In unserem Vorschau-Video seht ihr Gameplay-Szenen und Trailer zu wirklich allen wichtigen Spiele, die euch diesen Monat noch erwarten.