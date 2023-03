Star Wars: Disney legt gleich zwei neue Kinofilme auf Eis

Am Horizont warten nun nicht mehr ganz so viele neue Star Wars-Filme auf uns. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Eigentlich stand der Plan für die nächsten Star Wars-Filme nach der Skywalker-Saga bereits fest. Doch aus dem Katalog kommender Leinwand-Produktionen können wir zwei streichen: Wie Variety in Erfahrung gebracht haben möchte, hat Disney die geplanten Star Wars-Kinofilme von Patty Jenkins und Kevin Feige auf Eis gelegt.

Das war der ursprüngliche Plan für …

… Patty Jenkins: Der Star Wars-Film Rogue Squadron der Wonder Woman-Regisseurin wurde Ende 2020 erstmals enthüllt und sollte eigentlich am 22. Dezember 2023 in den Kinos starten. Das Projekt hätte sich höchstwahrscheinlich um die von Luke Skywalker gegründete X-Wing-Jägerstaffel gedreht, die im neuen Kanon nach Jyn Erso und ihrem Team aus Rogue One benannt wurde.

Im November 2021 kam es jedoch zu Terminproblemen bezüglich der Produktion und Dreharbeiten, woraufhin Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy eine Verschiebung bestätigte. Im Dezember 2022 äußerte sich dann Patty Jenkins via Twitter persönlich zu ihrem Star Wars-Projekt. Demnach würde Jenkins weiter an Rogue Squadron arbeiten, sie sei sich aber nicht sicher, ob der Film tatsächlich zustande kommen wird.

Jetzt will Variety aus eigenen Quellen erfahren haben, dass Rogue Squadron tatsächlich auf Eis liegt. Offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt nicht, allerdings gilt Variety als sehr zuverlässiges Entertainment-Portal und die Entwicklung wäre auch nicht allzu überraschend.

Patty Jenkins sollte Rogue Squadron ursprünglich am 22. Dezember 2023 in die Kinos bringen. Der Star Wars-Film liegt jetzt aber auf Eis.

… Kevin Feige: Der Chef der Marvel Studios und das Mastermind hinter dem Marvel Cinematic Universe sollte ebenfalls einen eigenen Star Wars-Film in die Kinos bringen. Details zum Titel, dem Starttermin und der Story zu dem Projekt gab es nie, viele Fans vermuteten aber, dass Feige eine Adaption von Knights of the Old Republic verfilmen hätte können.

Für das Drehbuch ist beziehungsweise Michael Waldron (Rick and Morty, Community, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) verantwortlich. Aufgrund Feiges und Waldrons Verpflichtungen gegenüber dem MCU - Waldron wurde für Loki - Staffel 2 und Avengers: Secret Wars angeheuert - soll ihr geplanter Kinofilm aber vorerst nicht zustande kommen, wie Variety berichtet.

Viele Fans hätten auf eine Adaption von Knights of the Old Republic von Kevin Feige gehofft. Daraus wird erstmal nichts.

Wie geht es jetzt mit Star Wars im Kino weiter?

Das wird der nächste Star Wars-Film fürs Kino: In der Zwischenzeit geht es dafür mit dem Projekt von Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok, The Mandalorian) gut voran. Waititi arbeitet weiter am Skript seines persönlichen Krieg der Sterne-Projekts, auch hier gibt es aber keine Details zur Story, auftretenden Charakteren oder dem Cast.

Wir wissen lediglich, dass Waititi eine eigene Geschichte abseits der Skywalker-Saga erzählen will, für die er auch selbst eine Rolle vor der Kamera einnehmen wird. Nachdem er bereits in seinen eigenen Produktionen wie zum Beispiel Thor 3 und 4, What We Do in the Shadows oder Jojo Rabbit als Schauspieler mitwirkte, dürfte dies keinen Waititi-Fan so recht verwundern.

Dass sein Film zum ursprünglichen Kinostart von Rogue Squadron am 22. Dezember 2023 erscheint, ist aber extrem unwahrscheinlich. Der nächstbeste Termin, den Disney und Lucasfilm anpeilen, fällt auf dem 19. Dezember 2025 - was durchaus realistisch wäre.

Was sonst noch zu kommenden Star Wars-Filmen geplant ist - wie zum Beispiel den Projekten von Rian Johnson, Damon Lindelof oder Shawn Levy - erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zu dem Thema. Klingt dafür einfach auf den obigen Link.

Was haltet ihr von den neuesten Entwicklungen in der Welt der Star Wars-Kinofilme: Hättet ihr die Krieg der Sterne-Projekte von Patty Jenkins und Kevin Feige gerne auf der großen Leinwand gesehen? Oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!