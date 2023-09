5 neue Steam-Hits, die wir fast übersehen hätten

Ein Blick auf die kleineren Steam-Releases lohnt sich oft – wenn ihr wisst, wo ihr schauen müsst.

Inmitten großer, viel beachteter Neuerscheinungen wollen wir die kleinen Juwelen nicht vergessen. Deshalb haben wir die aktuellen Veröffentlichungen auf Steam durchforstet und dabei echte Indie-Schätze entdeckt, die leicht in der Flut an neuen Releases untergehen können.

Wir präsentieren euch fünf relativ exotische neue Spiele bei Steam, die den Geschmack von ersten Spielerinnen und Spielern treffen. Diesmal mit einem Hauptgericht für Fans von Rollenspielen, ein paar Sättigungsbeilagen für Story-Liebhaber und einer schmackhaften Simulation zum Nachtisch.

Sea of Stars

Genre: Rundenbasiertes Rollenspiel | Release: 29. August 2023 | Preis: 33,99 Euro (rabattiert 30,59)

Sea of Stars ist ein Rollenspiel für alle, denen die alten Final Fantasys (oder andere japanische RPGs) ganz besonders am Herzen liegen. Ein rundenbasiertes Kampfsystem, ein herzallerliebster Grafikstil und wunderbare Musik lassen Retrogefühle aufleben, die dynamische Beleuchtung wirkt dagegen modern und stimmungsvoll.

Ihr übernehmt die Kontrolle über ein ungleiches Paar, das mit den Kräften von Sonne und Mond mächtige Eclipse-Magie beschwört, um die Welt vor den fiesen Monstern des Fleshmancers zu retten. Und das scheint viel Spaß zu machen: Bei Steam fallen 88 Prozent der Bewertungen positiv aus. Eine Demo gibt's dort auch.

Car for Sale Simulator 2023

Genre: Autohändler-Simulation | Release: 18. Mai 2023 | Preis: 29,99 Euro

Noch eine kuriose Berufssimulation, die auch gleich ein Rennspiel beinhaltet: Der Car for Sale Simulator 2023 macht euch zum Autohändler mit Benzin im Blut. Ihr eröffnet einen Shop, kauft gebrauchte Karren ein, möbelt sie ordentlich auf und verkauft sie (hoffentlich) mit Gewinn. Oder ihr heizt selbst damit umher, nehmt an Viertelmeilenrennen teil und erkundet die Gegend.

Das Spiel ist noch im Early Access, bekommt aber bei Steam mit 86 Prozent positiven Wertungen schon jetzt viel Liebe ab.

Hadean Tactics

Slay the Spire gilt als Vorzeigespiel, wenn es um Roguelike-Deckbuilder geht. Aber es gibt viele andere Spiele, die dem Grundprinzip ihren eigenen Dreh mitgeben wollen. Eines davon heißt Hadean Tactics. Es mischt das Sammeln und Einsetzen von Karten mit einem Autobattler-Aspekt.

So müsst ihr eure Krieger auf dem Schlachtfeld mit euren Karten kontrollieren. Das Ganze kommt sehr gut an, ganze 91 Prozent geben dem Spiel bei Steam einen Daumen nach oben.

Eternium

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 21. August 2023 | Preis: Kostenlos spielbar

Ein paar hingebungsvolle Fans wollten das Action-Rollenspiel ihrer Träume machen und taten es einfach. Was dabei herauskam, heißt Eternium. Es zieht spielmechanisch sehr viel aus Diablo und erinnert mit seinem bunten Comic-Stil etwas an Torchlight.

Alles dreht sich um Loot, bessere Waffen, Zaubersprüche und Dungeons. Das Gute: Jeder Interessierte kann es kostenlos ausprobieren. 82 Prozent bei Steam mögen's. Falls ihr Free2Play-Modellen grundsätzlich abgeneigt seid, scrollt lieber schnell weiter. Denn wer in Eternium schneller Skills und Co. leveln will, kann dafür Echtgeld ausgeben.

Children of Silentown

Bitte nicht die Kalenderpolizei rufen: Dieser Release liegt schon ein wenig länger zurück, bekommt aber auf keinen Fall genug Aufmerksamkeit! Children of Silentown ist ein Point&Click-Adventure klassischer Machart – passend mit den jüngst ins Straucheln geratenen Deponia-Machern von Daedalic Entertainment als Publisher.

Das Spiel wird vor allem von seiner Atmosphäre getragen. Alles dreht sich um das Mädchen Lucy, das in einem von Monstern heimgesuchten Wald lebt und das Verschwinden von Dorfbewohnern aufklären will. Stilistisch erinnert es ein wenig an Filme von Tim Burton. Das Paket kommt prächtig an: 88 Prozent bei Steam geben einen Daumen nach oben.

Habt ihr in der Liste ein vielversprechendes Spiel für euch gefunden? Welche Indie-Perle hat euch zuletzt mehr begeistert als so mancher AAA-Release? Schreibt es gerne in die Kommentare!