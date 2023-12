Steam Winter Sale: Gerade sind 20 Top-Rollenspiele besonders günstig

Starfield und Elden Ring sind gerade so günstig wie noch nie auf Steam.

Rollenspiel-Fans hatten ein ziemlich gutes Jahr 2023. Falls ihr die großen neuen Titel wie Baldur’s Gate 3 oder Cyberpunk 2077: Phantom Liberty durchgespielt habt und euch jetzt schmerzlich nach Nachschub sehnt: Wir haben euch tolle RPGs rausgesucht, die es im Steam Winter Sale gerade besonders günstig gibt. Darunter sind auch ziemlich viele neue Titel, etwa Hogwarts Legacy und Starfield.

Alle vorgestellten Angebote gelten noch bis zum 4. Januar 2023, wenn der Sale endet. Viel Spaß beim Stöbern und vergesst nicht, einen Blick in die kommenden Rollenspiel-Highlights 2024 zu werfen!

Sale-Highlight 1: Sea of Stars

Genre : Rollenspiel / JRPG

: Rollenspiel / JRPG Entwickler : Sabotage

: Sabotage Release : August 2023

: August 2023 Preis & Rabatt: 27 Euro (20 Prozent Rabatt)

Sea of Stars hat sich als Überraschungs-Hit bei Steam entpuppt. Und das in einem Jahr, das wirklich viel Konkurrenz anzubieten hatte! Dieses Kleinod ist eine liebevolle Verneigung vor den Vorreitern des Genres, etwa Final Fantasy und Secret of Mana. Es brachte sogar unseren Tester Martin Deppe ins Schwärmen – und er ist normalerweise eher zurückhaltend bei sowas!

Die Fantasy-Welt setzt auf moderne Pixelgrafik mit vielen schönen Effekten, die Tiefe und wunderschöne Lichtstimmung vermitteln. Eure Heldengruppe will – natürlich – genau diese Welt retten und zieht gegen einen mächtigen Bösewicht, den »Fleshmancer« in den Kampf. Rundenbasiert, versteht sich. Außerhalb der Kämpfe fordert euch das Spiel mit Rätseln heraus und lässt euch in einer ruhigen Minute auch einfach mal Angeln oder die Gegend erkunden.

Sale-Highlight 2: Elden Ring

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Entwickler : From Software

: From Software Release : Februar 2022

: Februar 2022 Preis & Rabatt: 36 Euro (40 Prozent reduziert)

Elden Ring gibt es gerade so günstig wie noch nie im Steam-Sale. Falls ihr also darauf gewartet habt, bis FromSoftwares neuestes Meisterwerk mal stark reduziert ist, wäre jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt zum Zuschlagen. Dass die düstere, aber unheimlich stimmungsvolle Open World eine der besten aller Zeiten ist, wisst ihr vermutlich längst. Wenn nicht, lest bitte unbedingt unseren Test zum Action-Rollenspiel!

Wer bisher mit Souls-Likes nicht allzu viel Berührungspunkte hatte, braucht keine Angst zu haben: In Elden Ring kann man sich das Leben selbst leichter machen und muss nicht metaphorisch mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bis entweder der Schädel oder die Mauer nachgibt. Ist euch ein Gegner zu schwer? Dreht euch um und marschiert in die andere Richtung, ihr findet sicher bessere Ausrüstung und könnt später zurückkehren. Oder ruft euch Phantome zur Hilfe! Wenn alles nichts hilft, findet ihr im Online-Modus immer willige menschliche Unterstützer.

Weitere spannende Rollenspiele im Steam Winter Sale

Blut in Baldur’s Gate 3 geleckt?

Ihr braucht mehr Cyberpunk in eurem Leben?

Noch mehr Angebote im Steam Winter Sale

Pentiment : Dramatisches Mittelalter-Rollenspiel, wunderschön illustriert und viele folgenschwere Entscheidungen. Ein Muss für Fans von düsteren und glaubhaften Storys! (Um 33 Prozent reduziert auf 13 Euro).

: Dramatisches Mittelalter-Rollenspiel, wunderschön illustriert und viele folgenschwere Entscheidungen. Ein Muss für Fans von düsteren und glaubhaften Storys! (Um 33 Prozent reduziert auf 13 Euro). I Was A Teenage Exo-Colonist: Ihr wachst in der ersten Weltraumkolonie überhaupt auf, lernt Freunde und Konkurrenten kennen und versucht, euren Platz auf diesem neuen Planeten zu finden. Ein richtiges Wohlfühlspiel (Um 35 Prozent günstiger, jetzt 16 Euro).

Steam ist natürlich nicht der einzige Shop, der zum Jahresende einen großen Sale auffährt. Auch bei Epic und GOG locken gerade günstige oder sogar kostenlose Angebote. Mehr Infos dazu findet ihr in den oben verlinkten Artikeln. Ist ein für euch spannender Rabatt dabei? Oder spart ihr das Weihnachtsgeld für die Titel, die 2024 rauskommen?