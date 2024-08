»Von Level 29 auf 63 in einer Sekunde« - Ein neuer Diablo-4-Bug fühlt sich wie cheaten an

Um der mächtigste Held von Sanktuario zu werden, müssen einige Charaktere derzeit überraschend wenig leisten.

Mit jeder neuen Diablo-Season ist die Nachfrage nach Leveling-Guides groß. Die Leute wollen einfach wissen, wie sie schnell und effektiv ihren Season-Charakter in die höchste Stratosphäre schießen. In Diablo 4 läuft seit dem 6. August 2024 die bereits fünfte Saison und hier gibt es wohl die effizienteste Level-Methode überhaupt.

Das Problem dabei: Es handelt sich augenscheinlich um einen zufällig auftretenden Bug. Wie mehrere User auf Reddit mitteilen, kommt es seit dem Start von Season 5 zu absurden Levelsprüngen. Der derzeit populärste Post spricht von einem Sprung von Level 29 auf 63 in nur einer Sekunde. Ganze 34 Levelstufen wurden hier einfach übersprungen.

Kein Einzelfall

Unter keinen Umständen kann dieser rasante Levelaufstieg gewünscht gewesen sein. Klar, der Spieler hat sich mit einem Festungs-Boss angelegt – aber so mächtig sind diese Widersacher nun auch nicht, dass derart viel Erfahrungspunkte locker gemacht werden sollten.

In den Kommentaren bekamen die Leute natürlich augenblicklich große Augen und witterten bereits einen rentablen Exploit. Doch anscheinend ist es bislang niemandem gelungen, diese Nummer willentlich zu wiederholen.

Ein Einzelfall ist es aber nicht. Noch einige weitere User berichten davon, derartige Levelsprünge während Season 5 zu erleben. Ein weiterer Post auf Reddit spricht von einem Sprung von Level 72 auf Level 100. In diesem Fall passierte der Sprung, während er sich in den neuen Höllenhorden austobte.

In den Kommentaren finden sich noch einige Meldungen mehr. Ein zweiter Spieler sprang ebenfalls während einer Höllenhorde von Level 56 auf Level 82. Es handelt sich also durchaus um einen derzeit kursierenden Bug, nur nachvollziehen lässt er sich offenbar nicht.

Die Season der generösen Bugs

Ein offizieller Hotfix scheint zu dem Level-Bug bislang nicht aufgespielt worden zu sein. Es handelt sich aber nicht um den einzigen Bug in dieser Season, der die Spielerschaft beschenkt. Weitere Spielerinnen und Spieler vermelden, dass sie noch im Besitz ihrer Härtungsanleitungen aus Season 4 sind.

Dadurch verfügen in Season 5 nun bereits Anfänger-Charaktere über legendäre Anleitungen, was keinesfalls beabsichtigt ist. Damit gestaltetet sich das Aufstufen in Season 5 natürlich ebenfalls nochmal eine Ecke einfacher.

In diesem Fall hat sich Blizzard bereits zu Wort gemeldet, aber zeigt sich freigiebig. Die unrechtmäßigen Härtungsanleitungen bleiben den Spielerinnen und Spielern also einfach erhalten.