Im neuen Film von Christopher Nolan wird einer der größten Marvel-Schauspieler mitspielen

Christopher Nolan ist eine DC-Legende. Noch heute erfreuen sich Fans an seiner Batman-Trilogie, die Heath Ledger bis heute den ersten Platz als bester Joker beschert.

Jetzt schnappt sich der Filmemacher für sein neues Projekt aber einen Darsteller der Comic-Konkurrenz: unsere freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, Tom Holland!

Spider-Man und Jason Bourne, ist das der nächste Kinohit?

Tom Holland wird eine Rolle in dem neuen Projekt des Regisseurs übernehmen (via The Hollywood Reporter) und ergänzt den Cast rund um Jason-Bourne-Star Matt Damon. Holland hat somit im Jahr 2025 alle Hände voll zu tun, denn auch Marvel braucht seinen Netzschwinger in den kommenden Filmen Spider-Man 4 und Avengers: Doomsday.

3:08 Christopher Nolans letzter Film Oppenheimer wurde 2023 mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet.

Welchen Charakter Holland genau spielen wird, ist nicht bekannt. Das ist jedoch kein Wunder, denn es handelt sich Nolans neuestem Werk noch um ein streng geheimes Projekt. Wir wissen aktuell nur, dass es am 17. Juli 2026 veröffentlicht werden soll.

Zur Handlung ist bis jetzt also…genau, auch nichts Näheres bekannt. Aber einige Quellen geben an, dass die Story nicht in der Gegenwart spielen soll. Demnach könnte es sich bei dem Werk um eine Zukunfts- oder Vergangenheits-Erzählung handeln. Erwartet uns am Ende gar eine Zeitreise-Geschichte, die mehrere Epochen miteinander verbindet? Bei Nolan ist alles möglich!

Ein Oppenheimer-Revival?

Die Produktionsfirmen Universal Pictures und Syncopy Films arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Letztere wurde von Christopher Nolan und seiner Frau Emma Thomas 2001 gegründet.

Schon 2023 gelang den Firmen zusammen mit Oppenheimer ein großer Erfolg, der Nolan auch seine ersten Oscars in der Kategorie Bester Film und Beste Regie bescherte. Ebenfalls mit an Bord bei Oppenheimer war Matt Damon, der dort Lieutenant Leslie R. Groves spielte. Somit steht die neue Verfilmung bis jetzt unter einem guten Stern.

Manchmal verwirrt uns Christopher Nolan mit einem Traum im Traum (Inception) oder knotet unsere grauen Gehirnzellen wie ein Wollknäuel zusammen, wenn es um einen Tesseract geht (Interstellar).

Auch sein letztes Werk Oppenheimer bescherte so mancher Physik-Niete im Kino Kopfschmerzen. Christopher Nolan ist ein Meister darin, komplexe Geschichten zu erzählen. Ob sein nächster Film uns auch herausfordern wird, bleibt aber noch abzuwarten.