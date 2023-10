Der neue Stellaris-DLC setzt Naturgesetze außer Kraft, die »wir bisher als gegeben sahen«

Eure Kapitäne werden mit dem neuen DLC in bisher unbekannte Regionen der Existenz aufbrechen, andere Universen.

Es ist schon Tradition, dass parallel mit großen kostenlosen Updates für Stellaris auch neue erwerbbare DLCs erscheinen und auch dieses Mal wird dies der Fall sein: Update 3.10, Pyxis genannt, bringt die Erweiterung Astral Planes mit sich.

Und bei Astral Planes ist einiges anders, sowohl bei der Frage wer ihn entwickelt hat als auch, was dort auf die Stellaris-Veteranen warten wird. Zieht euch warm an! Euren mutigen Forschern steht scheinbar einiges bevor.

Astrale Ebenen: Risse in Raum und Zeit

1:20 Stellaris: Der neue DLC reißt im Trailer Löcher in die Raumzeit

Im neuen DLC erwarten euch gänzlich neue Gefilde. Diese erkundet ihr im Zuge von Ereignisketten, indem eure Forschenden Risse im bekannten Weltraum untersuchen. Diese führen euch in andere Universen, in denen alles Mögliche passieren kann. Mitunter setzten diese Naturgesetze außer Kraft, die wir bisher als gegeben sahen .

Eine nahezu unendliche Zahl von Universen ist mit dem unseren verbunden, und unseres ist nicht das einzige voller Wunder...

Stellaris: Astral Planes enthält:

Mehr als 30 Astralrisse zur Erkundung

8 neue Relikte

4 Staatselemente

1 Ursprung

Astrale Stränge und Astrale Aktionen

3 neue Musikstücke von Andreas Waldetoft

… sowie neue Einblicke in einige alte Freunde und Feinde.

In welcher Spielphase werden die neuen Inhalte vorrangig relevant? Astral Planes bringt Inhalte zur Erforschung in mittleren und späten Spielphasen.

Wie funktioniert diese Rift-Mechanik?

Kommt da also eine Extra-Karte ins Spiel, mit eigenen Systemen? Nein, die Risse öffnen quasi nur das Tor zu Ereignisketten, wie ihr sie bereits an diversen Stellen von Stellaris erlebt. Spannung und tolle Inhalte sind so keinesfalls ausgeschlossen, aber es wird nicht jeweils eine neue frei erkundbare Weltraumregion zugänglich.

Wir haben die Erweiterung auch noch nicht selbst gespielt, aber anhand der aus zwei Devblogs verfügbaren Informationen läuft es wohl folgendermaßen ab:

Alles beginnt mit einer Astralen Narbe. Diese markiert die Kollision zweier Dimensionen, eurer und dem fremdartig Unbekannten dort draußen. Diese Narben erscheinen zufällig, sind nicht vorhersehbar und können so auch erst spät im Spiel inmitten eurer zentralen Systeme auftauchen.

Irgendwann können sie sich ausweiten und zu einem Astralen Riss werden.

Dieser lässt sich dann mithilfe der Rift Sphere device erkunden.

erkunden. Während dem Erleben des Abenteuers müsst ihr Entscheidungen treffen, den den Ausgang maßgeblich beeinflussen. Geht ihr höhere Risiken ein, könnt ihr auch bessere Belohnungen bekommen,

Was kann da denn so alles passieren? Bisher bleiben die Entwickelnden da recht vage, aber abseits vollkommen fremdartiger Umgebungen inklusive abweichender Naturkonstanten, können auch Zeitreisen auftreten. Ihr sollt auf diesen zum Beispiel auch auf lebende Exemplare der Vorfahren-Rassen treffen können.

Von euren Reisen in andere Universen könnt ihr auch eine neue Ressource mitbringen, Astral Threads. Mit diesen können imperienweite Effekte getriggert werden.

Wann erscheint Astral Planes? Wir kennen aktuell kein Releasedatum für den neuen DLC. Aber Astral Planes und das Update 3.1, werden aller Wahrscheinlichkeit nach noch dieses Jahr erscheinen, da sind sich Stellaris-Insider einig.

Was enthält das Pyxis-Update? Offiziell gibt es hierzu bisher keine Details, aber es existieren Vermutungen, wie sie zum Beispiel die Kollegen von Eurogamer anstellen. Sie klingen glaubhaft, aber bis Paradox sich äußert, sind das nur fundierte Einschätzungen von Experten:

Das Leader-Consolidation-Feature

Bugfixing und Nacharbeiten von Problemen aus Update 3.8

2:06 Stellaris: Neue Entwickler verraten Details zum Grenzen der Physik erschütternden DLC

Wer entwickelt Astral Planes? Das klingt wohl für die meisten unter euch nach einer recht seltsamen Frage, denn alle wissen doch, dass Paradox Entwickler und Publisher des 4X-Titels ist. Das stimmt insofern auch, aber der belgische Entwickler Abrakam Entertainment hat an diesem DLC entscheidend mitgewirkt.

Und generell wird das Team, das laut seiner Website noch abseits Paradox die Publisher Nacon und Versus Evil bei Projekten unterstützt, ein zentraler Akteur für die Zukunft Stellaris sein. In den kommenden Wochen will Paradox die regelmäßigen Devblogs ihnen überlassen, damit die Community sie und natürlich auch den neuen DLC besser kennenlernen kann.

