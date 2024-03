Stellaris macht einen auf Cyberpunk im großen neuen Addon The Machine Age

Stellaris wächst auf kybernetische Art: Im neuen Addon geht es um Maschinen, Biolebensformen und alles dazwischen.

Stellaris bekommt eine neue Erweiterung, deren Titel »The Machine Age« schon das Programm verrät: Es wird cyberpunkig, mit neuen Technologien und der Verschmelzung von Fleisch mit Maschinen. Wir fassen euch die wichtigsten Neuerungen gleich zusammen.

Wann erscheint die Erweiterung? Noch ist kein konkreter Release-Termin bekannt, es heißt lediglich »zweites Quartal 2024«. Publisher Paradox will aber in den kommenden Wochen bis zum 25. April schrittweise mehr und mehr Infos enthüllen. Möglicherweise gibt es am Ende dieses Zeitplans dann auch schon ein Release-Datum.

Zur Einstimmung auf die Cyberpunk-Erweiterung gibt’s hier schon mal einen kurzen Trailer:

1:55 Stellaris stellt das neue Addon »The Machine Age« im Trailer mit Matrix-Vibes vor

Das wissen wir über The Machine Age

Mit der Erweiterung lernen eure Wissenschaftler mehr darüber, wie man biologische Lebensformen mittels Maschinen »verbessert«. Doch dieser Fortschritt hat seinen Preis, denn solche Augmentationen haben natürlich Konsequenzen für eure Gesellschaft. Und dann ist da noch das neue Imperium von individualistischen Maschinenwesen, das ihr treffen oder selbst steuern könnt.

Unter anderem bringt die Erweiterung folgende Neuheiten:

Drei neue Ursprünge

Neue Regierungsformen

Neue Bevölkerungseigenschaften

Neue Staatselemente

Drei neue Maschinen-Aufstiegspfade

Maschinenimperien sind jetzt außerdem nicht mehr an das Gestalt-Bewusstsein gebunden.

Zwei neue Supra-Strukturen, den »Lichtbogenschmelzofen« und den »Dysonschwarm«

Einen neuen Spielerkrisenpfad

Eine neue Endgame-Krise

Kybernetische Porträts

Sieben neue passende Musikstücke

Die einzelnen Elemente werden schrittweise voll enthüllt, den offiziellen Zeitplan dafür findet ihr hier im Paradox-Forum.

Nachdem der letzte DLC Astral Planes ziemlich gefloppt ist und die Community sich immer noch mit häufigen Performance-Problemen rumärgert, muss Stellaris mit der neuen Erweiterung guten Willen zurückgewinnen. Unser Experte Gerald findet, es wird allmählich einfach Zeit für den Nachfolger:

Sagt euch die neue Erweiterung auf den ersten Blick zu? Freut ihr euch auf mehr Cyberpunk-Elemente und die entsprechenden Moralfragen und Probleme für eure Weltraumstrategien? Oder wünscht ihr euch aktuell ganz andere Neuerungen von den Entwicklern, die nicht in der Ankündigung dabei waren? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.