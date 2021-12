Frischer Wind im Battle-Royale-Genre? Zumindest hat der neue Shooter Super People einige spannende Ideen im Gepäck. Er kombiniert klassisches Arena-Gameplay wie aus PUBG mit Elementen aus Hero Shootern und einem Crafting-System.

Falls ihr Lust habt, das Spiel selber auszuprobieren: Gerade läuft eine globale Closed Beta, an der ihr über Steam teilnehmen könnt. Wir haben alle wichtigen Infos für euch gesammelt.

Was steckt hinter Super People?

Was ist das für ein Spiel? Super People stammt vom koreanischen Entwicklerstudio Wonder People und ist ein Mix aus Battle Royale und Hero Shooter. Ihr steuert einen von 12 Charakteren, die jeweils besondere Skills mitbringen. Eure Waffe und Rüstung levelt ihr via Loot und Crafting auf, ansonsten erinnert das Spiel stark an PUBG. Was auch daran liegt, dass beide Shooter auf der Unreal Engine 4 und deren Assets basieren. Schaut euch hier mal den Trailer an:

Warum ist das erfolgreich? Bei Steam klettern die Spielerzahlen direkt nach oben und liegen bei einem beachtlichen Höchstwert von 33.000. Ziemlich stark für eine neu gestartete Closed Beta. Natürlich ist der koreanische Spielemarkt, auf den das Spiel zielt, sehr groß. Und Super People lockt nicht nur mit schicker Optik, sondern fischt gleichzeitig in den großen Pools der Hero-Shooter-Fans und Battle-Royale-Freunde.

Der deutsche Streamer Lost hat bereits ein Youtube-Video mit seinen Eindrücken zu Super People veröffentlicht. Er lobt vor allem das schnelle Gameplay und einige kluge Entscheidungen der Entwickler: Zum Beispiel passt sich die Größe der Kampfzone an die Zahl der Mitspieler an. Somit ist auch in halb gefüllten Lobbys genug Action geboten.

Wann läuft die Beta? Die aktuelle Closed Beta soll noch bis zum 26. Dezember 2021 zugänglich sein.

Wie nehme ich an der Beta teil? Die Closed Beta ist nur via Steam verfügbar. Dort müsst ihr auf der Shop-Seite von Super People auf die grüne Schaltfläche »Zugriff anfordern« klicken. Achtung: Ihr müsst euch zum Spielen auch beim Client GeeGee anmelden. Dieser Link führt euch direkt zur Beta-Anmeldung.

Was muss ich sonst noch wissen? Deutsche Menüs und sogar Vertonung sind laut Entwicklern bereits integriert. Ein Release-Datum für Super People ist allerdings noch nicht bekannt, vermutlich dauert es noch eine Weile, bis der Shooter tatsächlich erscheint. Spannend bleibt, ob er PUBG Konkurrenz machen kann, das Anfang 2022 auf ein Free2Play-Modell umsteigt.