Neues Brothers in Arms: Gearbox bestätigt überraschend Fortsetzung des fast vergessenen WW2-Hits

Die Brothers-in-Arms-Spiele waren nicht frei von Mängeln, punkteten jedoch stets mit ihrer dichten Atmosphäre.

In absehbarer Zukunft soll eine alte Shooter-Reihe zurück auf die Bildfläche treten: Brothers in Arms. Wenn euch der Name nicht direkt etwas sagt, ist das verzeihlich. Der bis dato letzte Serienteil namens Hell’s Highway hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Genauer gesagt erschien er für den PC am 10. Oktober 2008.

Bald soll der Marke endlich neues Leben eingehaucht werden. Niemand Geringeres als Gearbox-Chef Randy Pitchford stellt uns mindestens ein neues Projekt zu Brothers in Arms in Aussicht.

Mehrere Spiele in der Mache

Wer den Namen Gearbox hört oder liest, denkt inzwischen eher an die populären Borderlands-Spiele. Dazu läuft am 22. August 2024 hierzulande eine Filmumsetzung in den Kinos an, die jedoch vernichtende Kritiken einfährt.

Im Rahmen des Filmstarts hat der Epic Games Store ein Interview mit Gearbox-Gründer Randy Pitchford geführt. Als der CEO gefragt wird, ob sich ein neues Borderlands in Entwicklung befindet, lässt dieser eine interessante Aussage zum Comeback der Weltkriegs-Shooter fallen:

Natürlich [arbeiten wir an einem neuen Borderlands]. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem wir bereit sind, und wir können und werden etwas ankündigen, denn das ist der Moment, um ein öffentliches Versprechen zu geben. Wir arbeiten an einer Menge Borderlands. Wir arbeiten an einer Menge Brothers in Arms.

Wenn ihr euch noch einmal in Erinnerung rufen möchtet, warum genau die damaligen Brothers-in-Arms-Spiele so viel Spaß gemacht haben, schaut euch einfach unser damaliges Test-Video zu Hell's Highway an:

PLUS-Archiv 4:32 Brothers in Arms: Hell's Highway - Test-Video

Es gab schon einmal (fast) ein viertes Brothers in Arms

Genaue Details, wann wir mit Neuigkeiten zu Brothers in Arms rechnen können, lässt sich Pitchford zwar nicht entlocken. Fans der Reihe können sich aber offenbar auf einen neuen Teil freuen und schon einmal das Taktik-Handbuch für Feldgeneräle hervorkramen und die Uniform abstauben.

Warum erst nach 18 Jahren? Auch auf diese Frage hat Randy Pitchford eine Antwort: Der immense Erfolg der Borderlands-Reihe hatte zur Folge, dass sich Brothers in Arms lange Zeit hinten anstellen musste:

Es war schmerzhaft, aber wir hatten keine andere Wahl, als unsere Ressourcen für Brothers in Arms aufzugeben, um uns erfolgreich auf Borderlands zu konzentrieren. Es gab zwar genug Leute, die [Brothers in Arms] liebten und mehr davon wollten, und wir liebten es auch und wollten [der Reihe] mehr geben, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass der Tag nur begrenzt viele Stunden hat.

Einen vierten Hauptteil von Brothers in Arms hätte es eigentlich schon viel früher geben sollen. Der hörte auf den Namen Brothers in Arms: Furious 4 und wurde auf der E3 2011 vorgestellt. Doch bis auf einen damals sehr schicken Rendertrailer gab es kaum handfeste Infos, ehe die Entwicklung im Juli 2015 eingestellt wurde - wohl zugunsten von Borderlands.

Hättet ihr Lust auf ein neues Brothers in Arms oder kann euch das Weltkriegs-Setting einfach nicht mehr hinter dem Ofen hervorlocken? Und glaubt ihr, dass es sich nach der langen Wartezeit um ein Reboot oder eine inhaltliche Fortsetzung der drei Vorgänger handelt? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!