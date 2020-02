Call of Duty: Modern Warfare entpuppte sich für Publisher Activision Blizzard als ziemlich dicker Erfolg. Das geht aus dem aktuellen Finanzbericht zum vierten Quartal hervor. Gegenüber Black Ops 4 stiegen die prozentualen Verkäufe um einen zweistelligen Wert.

Kein Wunder, dass sich auch für 2020 ein neues Call of Duty in Arbeit befindet - auch das bestätigt Activision Blizzards COO Coddy Johnson im Conference Call:

Activision Blizzard ist einer der wenigen Publisher, die für ihre große Marke noch immer an einem strikt jährlichen Release-Modell festhalten. Überraschenderweise wird im Conference Call nicht weiter darauf eingegangen, wer das neue Spiel entwickelt - bekanntermaßen arbeiten drei große Entwickler im jährlichen Wechsel an neuen CoD-Teilen:

Betrachtet man die Studio-Historie, wäre für 2020 eigentlich Sledgehammer an der Reihe gewesen, doch jüngsten Enthüllungen von Kotaku zufolge übernahm 2019 nach internen Konflikten doch Treyarch das Ruder. Sledgehammer und Support-Entwickler Raven arbeiten Treyarch zwar immer noch zu, das 2020er CoD soll allerdings Black Ops 5 werden. Bestätigt ist das derzeit noch nicht.

Neben Call of Duty sollen bei Activision 2020 auch weitere Remaster-Projekte anstehen, allerdings verrät der Publisher im Finanzbericht keine konkreten Namen. Angeblichen Leaks zufolge könnte es sich bei den Neuauflagen um Tony-Hawk-Spiele handeln:

Explanation of what I shared in my server:

An Activision contact told me a week or so ago about how Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 had demos/prototypes remade. They went around internally. I didn't share before as I wasnt sure if they were being remade as full games, or just a test