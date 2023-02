Neues Rollenspiel auf Steam tritt in die Fußstapfen eines der besten Storyspiele aller Zeiten

Ein einzigartiges Setting in detailverliebter Isoperspektive und eine tiefe Story mit echten und emotionalen Entscheidungen: Das waren 2019 die Tugenden, die Disco Elysium zahlreiche Preise einbrachten und sogar den ersten Platz auf unserer Liste der 100 besten Storyspiele aller Zeiten!

Jetzt wurde auf Steam The Thaumaturge angekündigt und scheint genau die gleichen Knöpfchen zu drücken wie einst das Rollenspiel um den verrückten Disco-Cop - nur mit einem ganz anderen Thema.

Was ist The Thaumaturge?

Der Titel The Thaumaturge gleitet zwar nicht gerade geschmeidig von der Zunge, seine spannende Prämisse dafür aber umso mehr: Im Warschau des frühen 20. Jahrhunderts unter der Herrschaft des russischen Zarenreichs ist die Welt im Konflikt. Russische Soldaten, jüdische Händler, polnische Bürger und viele weitere Menschen haben jeweils ihre ganz eigenen Werte und Interessen, die nicht immer vereinbar sind.

Reichtum und dunkle Abgründe liegen nahe beieinander: »Auf das edle Bankett der High Society kann schnell ein Überfall in einer dunklen Gasse des Praga-Bezirks folgen«, heißt es in der Steam-Beschreibung.

Gleichzeitig ist die Welt bevölkert von den Salutors - unheimlichen und übernatürlichen Wesen, die direkt aus einem Albtraum stammen könnten. Wir sollen einen sogenannten Thaumaturgen spielen, der Salutors verstehen und zähmen kann. So können sie sogar im Kampf eingesetzt werden und das tiefste Innere anderer Menschen beeinflussen.

Unser Thaumaturge soll ganz von unserer eigenen Charaktererstellung und unseren Entscheidungen beeinflusst werden und sich so auf ganz unterschiedliche Arten spielen - wie wir es auch von den verschiedenen Persönlichkeiten unseres Disco-Elysium-Cops kennen. Auch Entscheidungen und weitreichende Konsequenzen sollen eine essenzielle Rolle spielen.

Der größte Unterschied zu Disco Elysium dürfte allerdings sein, dass Kämpfe zusammen mit den gezähmten Salutors eine weitaus größere Rolle spielen werden.

The Thaumaturge wird entwickelt von Fool's Theory, die zuvor das Cyberpunk-Schleichspiel Seven auf den Markt brachten und erscheint unter dem Publisher 11 bit studios, der bereits Spieleperlen wie Frostpunk, This War of Mine oder Children of Morta unter ihrer Schirmherrschaft hat.

Einen Release-Zeitraum hat The Thaumaturge bisher aber noch nicht - wer neugierig ist, kann sich das Spiel auf Steam aber bereits auf die Wunschliste setzen.

Was haltet ihr bisher von The Thaumaturge? Was erhofft ihr euch vom Rollenspiel? Habt ihr Disco Elysium gespielt und hofft nun auch noch mehr ähnliche Rollenspiele? Erzählt uns davon in den Kommentaren!